La Ley de Bienestar animal lo confirma: estás obligado a cuidar de tu mascota (en todos los sentidos)

En el año 2023 se aprobó en nuestro país la Ley de Bienestar animal , que supuso uno de los mayores cambios legislativos en materia de protección animal en nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo de esta norma es reforzar la protección de los animales de compañía, combatir el abandono, controlar la cría y venta y promover una tenencia responsable.

Entre las medidas más llamativas de esta norma, está la obligación de identificar y registrar a los animales de compañía, así como la necesidad de garantizar unas condiciones mínimas de cuidado, alimentación y atención veterinaria. La ley también endurece las sanciones por maltrato y abandono, conductas que pueden acarrear multas elevadas que ascienden a los 200.000 euros.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es la regulación de la compra y cría de animales. La normativa pretende limitar la cría indiscriminada y fomentar la adopción frente a la compra. Además, establece restricciones para la venta de animales en tiendas y refuerza el control sobre criadores particulares y profesionales.

La ley también incorpora novedades para los propietarios de perros. Entre ellas, la obligación de realizar un curso y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Un perro lame a su dueña / INFORMACIÓN

Cuidar y proteger a tu mascota: la ley te obliga

Entre los muchos puntos de la Ley de Bienestar animal en el artículo 26 se detallan las obligaciones específicas para los animales de compañía. Así las personas que convivan con sus mascotas “tienen el deber de protegerlos” y hacer cumplir la norma, que también obliga a tenerlos “integrados en el núcleo familiar, siempre que sea posible por su especie, y en buen estado de salud e higiene". Para aquellos animales que no puedan vivir en el núcleo familiar, sus dueños deben darles un alojamiento adecuado que garantice sus buenas condiciones higiénico-sanitarias.

La ley también contempla como una obligación para los dueños evitar molestias por tenerlos o pasearlos evitando “amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas”.

Como indicábamos anteriormente sobre la cría de animales, en el apartado d) se indica claramente que hay que “adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía” y recuerda que la cría sólo corresponde a personas responsables y registradas.

La ley también recuerda que hay que evitar que los animales hagan sus necesidades en el paso habitual de personas como fachadas, puertas o entradas a establecimientos procediendo a su retirada o limpieza con productos biodegradables.

Como dueño de un animal, la ley también te obliga a llevarlo al veterinario y a pasar sus controles sanitarios y, si tienes animales que vivan en jaulas, acuarios o terrarios, deberán tener espacios adecuados para su tamaño.

El dueño debe garantizar la higiene y las revisiones veterinarias de su perro / INFORMACIÓN

Como ya hemos dicho también es obligación del dueño superar el curso obligatorio e identificar mediante microchip al animal. Sobre los gatos indica que hay que “proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía”.

Por último, el dueño debe comunicar la retirada de un cadáver de compañía identificado y la empresa que llevó a cabo su entierro o incineración.