Los animales que quedan fuera de la Ley de Bienestar Animal: esta es la lista y el motivo por el que no se incluyen

Una de las cosas que más confusión genera sobre la Ley de Bienestar Animal es pensar que afecta exactamente igual a todos los animales. No es así.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales excluye expresamente varios grupos animales que continúan regulados por legislación específica, especialmente vinculada a producción ganadera, espectáculos, investigación o actividades profesionales.

Estas son las principales exclusiones recogidas por la norma y cómo quedan reguladas.

1. Animales de producción

Piara de cerdos en una granja. / IRIA D. POMBO

Quedan fuera los animales criados, mantenidos o utilizados para producción de alimentos, lana, pieles u otros productos agrícolas o ganaderos.

Aquí entran:

Vacas

Cerdos

Gallinas

Ovejas

Cabras

Conejos de granja

Pollos de engorde

Peces de acuicultura

No significa que no tengan protección legal. Están regulados principalmente por normativa europea y estatal de bienestar animal en explotaciones ganaderas, transporte y sacrificio.

2. Animales utilizados en tauromaquia

Los toros no están incluidos en la Ley de Bienestar Animal. / Julio Munoz / EFE

La ley excluye específicamente a los animales utilizados en espectáculos taurinos.

Esto afecta a:

Toros de lidia

Novillos

Bueyes empleados en festejos taurinos

La tauromaquia sigue teniendo regulación propia estatal y autonómica, algo muy polémico desde la aprobación de la ley.

3. Animales de experimentación científica

Una cobaya. / INFORMACIÓN

Quedan fuera los animales utilizados en investigación, docencia o experimentación científica.

Por ejemplo:

Ratones de laboratorio

Ratas

Primates

Conejos de ensayo

Estos animales se regulan mediante normativa específica sobre experimentación animal y protocolos bioéticos.

4. Animales silvestres en libertad

Crías de ciervo solitarias en bosques de la provincia. / Adhif

La ley se centra sobre todo en animales domésticos o silvestres en cautividad. Los animales salvajes en estado natural quedan fuera de su ámbito principal.

Aquí entrarían:

Lobos

Jabalíes

Ciervos

Aves salvajes

Zorros

Su protección depende sobre todo de leyes de biodiversidad, conservación y caza.

5. Perros de caza, rehala y actividades profesionales

Los perros de caza tampoco están incluidos. / PHOTOGENIC/PABLO REQUEJO

Este fue uno de los puntos más controvertidos durante la tramitación parlamentaria. Finalmente, los perros utilizados en actividades cinegéticas, pastoreo, rescate, policía, ejército o trabajo profesional quedaron parcialmente fuera de algunos apartados de la ley estatal por una enmienda aprobada en el Congreso.

Eso incluye:

Perros de caza

Rehalas

Perros pastores

Perros policía

Perros militares

Perros de rescate

Aun así, siguen protegidos frente al maltrato por el Código Penal y por otras normas autonómicas o sectoriales.

6. Aves de cetrería y animales auxiliares de actividades específicas

Los halcones de cetrería también están excluidos. / INFORMACIÓN

Algunos animales utilizados en actividades reguladas específicas también quedan fuera de determinadas obligaciones generales.

Por ejemplo:

Halcones de cetrería

Aves rapaces usadas en control ambiental

Animales auxiliares de trabajo profesional

7. Animales utilizados en actividades deportivas reguladas

Reino Unido da una lección a España con los galgos: prohíbe las carreras y reabre el debate en Europa / INFORMACIÓN

Determinados animales vinculados a deportes reglados tienen normativa propia.

Aquí podrían entrar:

Caballos de competición

Galgos de carreras

Animales usados en federaciones deportivas reguladas

Entonces, ¿a quién protege principalmente la ley?

La Ley de Bienestar Animal se centra sobre todo en:

Perros

Gatos

Hurones

Animales de compañía

Animales silvestres mantenidos en cautividad

Y regula aspectos como abandono, cría, venta, identificación, sacrificio, tenencia responsable o uso en espectáculos y contenidos audiovisuales.

La gran polémica de la norma nació precisamente ahí: muchas asociaciones animalistas criticaron que algunas de las actividades donde existe mayor riesgo de maltrato quedaran fuera del núcleo principal de la ley.