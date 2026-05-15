Los animales que quedan fuera de la Ley de Bienestar Animal: esta es la lista y el motivo por el que no se incluyen
La Ley 7/2023 protege principalmente a animales de compañía y silvestres en cautividad, pero deja fuera varios grupos que siguen regulados por normas específicas
Una de las cosas que más confusión genera sobre la Ley de Bienestar Animal es pensar que afecta exactamente igual a todos los animales. No es así.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales excluye expresamente varios grupos animales que continúan regulados por legislación específica, especialmente vinculada a producción ganadera, espectáculos, investigación o actividades profesionales.
Estas son las principales exclusiones recogidas por la norma y cómo quedan reguladas.
1. Animales de producción
Quedan fuera los animales criados, mantenidos o utilizados para producción de alimentos, lana, pieles u otros productos agrícolas o ganaderos.
Aquí entran:
- Vacas
- Cerdos
- Gallinas
- Ovejas
- Cabras
- Conejos de granja
- Pollos de engorde
- Peces de acuicultura
No significa que no tengan protección legal. Están regulados principalmente por normativa europea y estatal de bienestar animal en explotaciones ganaderas, transporte y sacrificio.
2. Animales utilizados en tauromaquia
La ley excluye específicamente a los animales utilizados en espectáculos taurinos.
Esto afecta a:
- Toros de lidia
- Novillos
- Bueyes empleados en festejos taurinos
La tauromaquia sigue teniendo regulación propia estatal y autonómica, algo muy polémico desde la aprobación de la ley.
3. Animales de experimentación científica
Quedan fuera los animales utilizados en investigación, docencia o experimentación científica.
Por ejemplo:
- Ratones de laboratorio
- Ratas
- Primates
- Conejos de ensayo
Estos animales se regulan mediante normativa específica sobre experimentación animal y protocolos bioéticos.
4. Animales silvestres en libertad
La ley se centra sobre todo en animales domésticos o silvestres en cautividad. Los animales salvajes en estado natural quedan fuera de su ámbito principal.
Aquí entrarían:
- Lobos
- Jabalíes
- Ciervos
- Aves salvajes
- Zorros
Su protección depende sobre todo de leyes de biodiversidad, conservación y caza.
5. Perros de caza, rehala y actividades profesionales
Este fue uno de los puntos más controvertidos durante la tramitación parlamentaria. Finalmente, los perros utilizados en actividades cinegéticas, pastoreo, rescate, policía, ejército o trabajo profesional quedaron parcialmente fuera de algunos apartados de la ley estatal por una enmienda aprobada en el Congreso.
Eso incluye:
- Perros de caza
- Rehalas
- Perros pastores
- Perros policía
- Perros militares
- Perros de rescate
Aun así, siguen protegidos frente al maltrato por el Código Penal y por otras normas autonómicas o sectoriales.
6. Aves de cetrería y animales auxiliares de actividades específicas
Algunos animales utilizados en actividades reguladas específicas también quedan fuera de determinadas obligaciones generales.
Por ejemplo:
- Halcones de cetrería
- Aves rapaces usadas en control ambiental
- Animales auxiliares de trabajo profesional
7. Animales utilizados en actividades deportivas reguladas
Determinados animales vinculados a deportes reglados tienen normativa propia.
Aquí podrían entrar:
- Caballos de competición
- Galgos de carreras
- Animales usados en federaciones deportivas reguladas
Entonces, ¿a quién protege principalmente la ley?
La Ley de Bienestar Animal se centra sobre todo en:
- Perros
- Gatos
- Hurones
- Animales de compañía
- Animales silvestres mantenidos en cautividad
Y regula aspectos como abandono, cría, venta, identificación, sacrificio, tenencia responsable o uso en espectáculos y contenidos audiovisuales.
La gran polémica de la norma nació precisamente ahí: muchas asociaciones animalistas criticaron que algunas de las actividades donde existe mayor riesgo de maltrato quedaran fuera del núcleo principal de la ley.
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