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Los animales que quedan fuera de la Ley de Bienestar Animal: esta es la lista y el motivo por el que no se incluyen

La Ley 7/2023 protege principalmente a animales de compañía y silvestres en cautividad, pero deja fuera varios grupos que siguen regulados por normas específicas

Algunos de los animales que están excluidos de la Ley de Bienestar Animal.

Algunos de los animales que están excluidos de la Ley de Bienestar Animal. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Una de las cosas que más confusión genera sobre la Ley de Bienestar Animal es pensar que afecta exactamente igual a todos los animales. No es así.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales excluye expresamente varios grupos animales que continúan regulados por legislación específica, especialmente vinculada a producción ganadera, espectáculos, investigación o actividades profesionales.

Estas son las principales exclusiones recogidas por la norma y cómo quedan reguladas.

1. Animales de producción

Piara de cerdos en una granja.

Piara de cerdos en una granja. / IRIA D. POMBO

Quedan fuera los animales criados, mantenidos o utilizados para producción de alimentos, lana, pieles u otros productos agrícolas o ganaderos.

Aquí entran:

  • Vacas
  • Cerdos
  • Gallinas
  • Ovejas
  • Cabras
  • Conejos de granja
  • Pollos de engorde
  • Peces de acuicultura

No significa que no tengan protección legal. Están regulados principalmente por normativa europea y estatal de bienestar animal en explotaciones ganaderas, transporte y sacrificio.

2. Animales utilizados en tauromaquia

SEVILLA, 20/04/2026.- El diestro Morante de la Puebla da un pase durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez, este lunes en la plaza de la Maestranza. EFE/ Julio Muñoz

Los toros no están incluidos en la Ley de Bienestar Animal. / Julio Munoz / EFE

La ley excluye específicamente a los animales utilizados en espectáculos taurinos.

Esto afecta a:

  • Toros de lidia
  • Novillos
  • Bueyes empleados en festejos taurinos

La tauromaquia sigue teniendo regulación propia estatal y autonómica, algo muy polémico desde la aprobación de la ley.

3. Animales de experimentación científica

Abandonan 40 cobayas en Pilar de la Horadada

Una cobaya. / INFORMACIÓN

Quedan fuera los animales utilizados en investigación, docencia o experimentación científica.

Por ejemplo:

  • Ratones de laboratorio
  • Ratas
  • Primates
  • Conejos de ensayo

Estos animales se regulan mediante normativa específica sobre experimentación animal y protocolos bioéticos.

4. Animales silvestres en libertad

Crías de ciervo solitarias en bosques de la provincia.

Crías de ciervo solitarias en bosques de la provincia. / Adhif

La ley se centra sobre todo en animales domésticos o silvestres en cautividad. Los animales salvajes en estado natural quedan fuera de su ámbito principal.

Aquí entrarían:

  • Lobos
  • Jabalíes
  • Ciervos
  • Aves salvajes
  • Zorros

Su protección depende sobre todo de leyes de biodiversidad, conservación y caza.

5. Perros de caza, rehala y actividades profesionales

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Los perros de caza tampoco están incluidos. / PHOTOGENIC/PABLO REQUEJO

Este fue uno de los puntos más controvertidos durante la tramitación parlamentaria. Finalmente, los perros utilizados en actividades cinegéticas, pastoreo, rescate, policía, ejército o trabajo profesional quedaron parcialmente fuera de algunos apartados de la ley estatal por una enmienda aprobada en el Congreso.

Eso incluye:

  • Perros de caza
  • Rehalas
  • Perros pastores
  • Perros policía
  • Perros militares
  • Perros de rescate

Aun así, siguen protegidos frente al maltrato por el Código Penal y por otras normas autonómicas o sectoriales.

6. Aves de cetrería y animales auxiliares de actividades específicas

La cetrería, un apoyo para la agricultura en la Ve

Los halcones de cetrería también están excluidos. / INFORMACIÓN

Algunos animales utilizados en actividades reguladas específicas también quedan fuera de determinadas obligaciones generales.

Por ejemplo:

  • Halcones de cetrería
  • Aves rapaces usadas en control ambiental
  • Animales auxiliares de trabajo profesional

7. Animales utilizados en actividades deportivas reguladas

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Reino Unido da una lección a España con los galgos: prohíbe las carreras y reabre el debate en Europa / INFORMACIÓN

Determinados animales vinculados a deportes reglados tienen normativa propia.

Aquí podrían entrar:

  • Caballos de competición
  • Galgos de carreras
  • Animales usados en federaciones deportivas reguladas

Entonces, ¿a quién protege principalmente la ley?

La Ley de Bienestar Animal se centra sobre todo en:

  • Perros
  • Gatos
  • Hurones
  • Animales de compañía
  • Animales silvestres mantenidos en cautividad

Y regula aspectos como abandono, cría, venta, identificación, sacrificio, tenencia responsable o uso en espectáculos y contenidos audiovisuales.

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La gran polémica de la norma nació precisamente ahí: muchas asociaciones animalistas criticaron que algunas de las actividades donde existe mayor riesgo de maltrato quedaran fuera del núcleo principal de la ley.

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