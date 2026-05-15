El "carné para tener perro" sigue en el limbo tres años después: esto dice la Ley de Bienestar Animal

Una de las medidas más comentadas de la Ley de Bienestar Animal fue el supuesto “carné para tener perro”. Sin embargo, tres años después de la aprobación de la norma, la realidad es bastante distinta: la obligación existe en la ley, pero todavía no está desplegada de forma práctica para el conjunto de propietarios.

La Ley 7/2023 establece que las personas titulares o responsables de perros deberán realizar un curso formativo sobre tenencia responsable. El objetivo es mejorar conocimientos básicos sobre cuidados, convivencia, salud, educación y obligaciones legales.

Pero hay una diferencia importante entre lo que dice la ley y lo que ya está funcionando.

Qué dice exactamente la ley

La norma contempla un curso obligatorio para titulares de perros. También establece que esa formación será gratuita y tendrá validez indefinida, por lo que no habría que repetirla periódicamente.

El problema es que el contenido concreto del curso sigue pendiente de desarrollo reglamentario. Es decir, todavía falta concretar cómo será exactamente esa formación, cómo se acreditará, qué plataforma se utilizará, cuándo empezará a exigirse y qué ocurrirá con quienes ya tienen perro.

Qué pasa ahora mismo

A día de hoy, el curso no se está exigiendo de forma general en España porque el desarrollo reglamentario sigue pendiente.

En la práctica, esto significa que todavía no existe un sistema estatal plenamente operativo, ni una plataforma única activa para todos los propietarios, ni se están imponiendo sanciones generales por no haber realizado el curso.

Por eso muchas personas creen erróneamente que ya es obligatorio sacarse algún tipo de licencia inmediata para convivir con un perro. En realidad, esa obligación todavía no se ha materializado completamente.

Entonces, ¿la medida está paralizada?

No exactamente. La obligación sigue prevista legalmente, pero necesita desarrollo técnico y administrativo para poder aplicarse.

El Gobierno debe concretar aspectos como el temario, la duración, el método de acreditación, el procedimiento online o presencial, el régimen sancionador concreto y la forma en que afectará a los propietarios actuales.

Hasta que eso ocurra, la medida sigue en una especie de limbo práctico.

Por qué generó tanta polémica

El debate surgió porque mucha gente interpretó el curso como un “permiso para tener perro”, cuando jurídicamente no funciona exactamente así.

La intención oficial era acercarlo más a una formación básica de convivencia responsable que a un examen complejo o restrictivo.

Una mujer trabaja mientras su perro la observa. / INFORMACIÓN

Aun así, la medida recibió críticas desde varios frentes. Algunas personas la consideran una burocracia innecesaria, mientras que asociaciones animalistas creen que puede quedarse corta. También hay expertos que defienden más educación preventiva para reducir abandonos y problemas de convivencia.

¿Afectará a quienes ya tienen perro?

Ese es otro de los puntos todavía pendientes de aclarar completamente en el desarrollo reglamentario.

La ley no distingue claramente entre nuevos propietarios y quienes ya convivían con perros antes de su entrada en vigor, por lo que será el reglamento el que determine cómo se aplicará finalmente.

La idea detrás de la medida

El trasfondo de la norma es sencillo: muchas situaciones de abandono, problemas de comportamiento o conflictos vecinales nacen de una falta básica de información sobre lo que implica convivir con un perro.

La ley intenta introducir una lógica similar a la de otros ámbitos donde existe formación mínima obligatoria para actividades con impacto social o de seguridad.

Pero, de momento, el famoso “curso para tener perro” sigue siendo más una previsión legal que una obligación plenamente activa en la vida diaria de la mayoría de propietarios en España.