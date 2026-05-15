Confirmado por un veterinario: estas son las causas por las que tu gato maúlla mucho y cuándo deberías preocuparte

No son simples ruidos: de hecho, los gatos no suelen maullar entre sí y, si lo hacen con los humanos es porque han aprendido que es la forma con la que pueden interactuar con nosotros. Tal y como explica el veterinario Juanjo @JuanjoVetGatos, “el maullido es comunicación, nunca es ruido”. Por eso, cuando un gato maúlla mucho, conviene observar el contexto antes de asumir que “está molestando” o que es “su carácter”.

El especialista en gatos recuerda que tu minino puede emitir "hasta más de 100 sonidos": entre ellos suelen comunicarse de otra forma (gestos y posiciones de la cola) y , en cambio, con sus humanos sí maullan. El veterinario resume esto en que básicamente "tu gato no maúlla" sin más, "te está hablando", resume.

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¿Qué significan los maullidos de tu gato?

No todos los maullidos significan lo mismo. Por eso, Juanjo insiste en la importancia de reconocer los sonidos habituales de cada gato, ya que pueden variar con la edad y con la situación. En los cachorros, por ejemplo, el maullido sirve para reclamar la atención de la madre o pedir alimento. En adultos, el gato va probando distintos maullidos y repite aquellos que obtienen respuesta.

El error con la comida

El veterinario distingue dos grandes motivos por los que un gato puede maullar mucho. El primero es que esté pidiendo algo. La causa más frecuente es la comida: gatos que siguen a sus tutores por la cocina, maúllan durante las comidas o reclaman alimento por la noche. En este sentido, Juanjo advierte de un error habitual entre aquellos que conviven con felinos: darle comida “para que se calle”. Este error refuerza su comportamiento y hará que el gato no se calle nunca si no recibe la comida (algo que puede volverte loco a ti y puede ser también nocivo para su salud si empieza a tener malos hábitos de alimentación).

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Demanda de juego

Otro motivo frecuente es la demanda de atención o juego. Algunas personas piensan, erróneamente, que los gatos son animales solitarios que no necesitan atención y juego. Sin embargo, estos maullidos de atención se observan en gatos que pasan muchas horas solos, con pocos estímulos o escaso juego. Al llegar el tutor a casa, o incluso al acostarse, el gato puede insistir, llevar juguetes a la cama o intentar interactuar.

¿Está esterilizado?

Según el experto, también puede ocurrir que el gato quiera salir a la calle. En ese caso, suele colocarse delante de una puerta o ventana y emitir un maullido agudo e insistente. Según el veterinario, este comportamiento es más frecuente en gatos sin castrar o esterilizar.

Video: Agencia Atlas | Foto: Pixabay

Problemas de salud

Juanjo destaca un segundo grupo de maullidos como "el más importante" desde el punto de vista veterinario: cuando el maullido puede estar relacionado con un problema de salud. “Si cambia de repente ya no es comportamiento, estamos hablando de salud”, señala. Puede haber dolor si el maullido aparece al ir al arenero, al orinar o al tocar zonas como la cadera o una pata.

Además, en gatos más mayores, el maullido nocturno, la desorientación o verlos deambular pueden estar relacionados con alguna disfunción cognitiva propias de la edad. También menciona el hipertiroidismo en gatos de más edad, especialmente si comen más, adelgazan, están más activos y maúllan más.

El consejo final del experto es observar cuándo maúlla, dónde lo hace y qué pasa justo antes. “Si algo no te cuadra, rápidamente al veterinario”.