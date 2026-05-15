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Ya ha entrado en vigor: la UE cambia las normas para viajar con tu perro y exige microchip, vacunas y pasaporte europeo

El documento contiene los datos del animal y de su dueño, el código su microchip, su historia clínica y los datos del veterinario que lo expidió

La UE endurece las normas para viajar con tu animal de compañía

La UE endurece las normas para viajar con tu animal de compañía

Perros y sus dueños / Europa Press

C. Suena

C. Suena

La Unión Europea ha reforzado los controles y actualizado la normativa para viajar por Europa con tu mascota. Perros, gatos y hurones deberán tener la documentación en regla para viajar por Europa en desplazamientos no comerciales. La norma tiene como objetivo mejorar la trazabilidad, prevenir enfermedades y combatir el tráfico ilegal de mascotas.

Así, desde el pasado 22 de abril para viajar legalmente con tu mascota entre países de la Unión Europea o desde países que no pertenece a la Unión a otro que sí, deben cumplir estos requisitos:

  • llevar un microchip homologado
  • estar vacunado contra la rabia
  • disponer de un pasaporte europeo para animales de compañía

Igualmente, si viajas desde países que no pertenecen a la UE deberás cumplir otros requisitos que puedes consultar aquí.

Debes tener en cuenta que no puedes trasladar a más de cinco animales, salvo algunas excepciones, el viaje no puede tener una finalidad comercial o de transferencia de propiedad y el animal siempre debe estar acompañado de su dueño.

Sin excepciones

Además, en la web del Gobierno de España también se detalla que “no se conceden excepciones ni se autoriza la entrada de perros, gatos y hurones menores de 15 semanas y por tanto, no vacunados con una vacuna válida contra la rabia”. En este sentido también se indica que la edad mínima para vacunar a los animales es de 12 semanas y para que la vacuna sea válida deben pasar el menos 21 días desde que se administra.

También debes saber que si viajas desde España a Irlanda, Irlanda del Norte, Malta, Finlandia o Noruega deberás tratar a tu perro contra E. multiocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país. 

El pasaporte europeo para mascotas

El pasaporte europeo para animales de compañía es un documento de identificación que sigue un modelo estándar de la UE y es obligatorio para viajar entre países de la UE.

Noticias relacionadas y más

Este documento contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su microchip, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte. El pasaporte europeo lo puede expedir cualquier veterinario autorizado

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