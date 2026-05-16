No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido

La llegada de la primavera ha traído consigo algo más que la inestabilidad meteorológica, también vuelve un fenómeno natural a las ciudades ante el que muchas personas desconocen cómo actuar: qué hacemos si encontramos un polluelo en el suelo.

Esta situación, que se repite cada año, nos recuerda lo poco que entendemos sobre lo que nos rodea. Entendemos las ciudades como un elemento ajeno a la naturaleza, un lugar donde los humanos lo dominan todo y en el que los animales que no mean en areneros o llevan correa quedan extramuros. Por suerte, personas como nuestro querido David Eyo, más conocido como El Hombre del Bosque, nos recuerda que la naturaleza está mucho más presente en nuestro día a día de lo que pensamos. Si la divulgación no hace efecto, las menos queridas gaviotas están al acecho de las terrazas sin vigilancia para dejar claro que no tenemos más alternativa que la convivencia.

Para mejorar esta convivencia y no poner en peligro a las aves que comparten las ciudades con nosotros, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) explica qué debemos y qué no debemos hacer si nos encontramos en esta situación.

Cómo actuar si veo una cría en el suelo

Como apunta la entidad, lo primero en lo que debes fijarte es si el animal está completamente recubierto de plumas, en cuyo caso «es probable que su situación fuera del nido sea completamente normal, voluntaria, y no requiera ningún tipo de intervención por nuestra parte». Cuando se da esta casuística, no hagas nada. Lo que estás viendo es un volantón, un ave que todavía está aprendiendo a volar y lo más seguro es que sus padres estén cerca ayudándole en este proceso.

Vencejo común, capaz de volar enormes distancias sin posarse / Shutterstock

Otra posibilidad es la de que el ave que vemos en el suelo sea un vencejo. Se trata de una especie que pasa la mayor parte de su vida volando, por lo que no están adaptados a posarse en el suelo y les cuesta despegar. En este caso, desde SEO BirdLife señalan cómo actuar: «Si no están lesionados bastará con posarlos en la palma de la mano, lo más alta posible, en un sitio abierto. Si el vencejo está capacitado para volar, despegará de inmediato». Una nota importante: ¡nunca hay que lanzarlo o impulsarlo! Eso pondría su vida en peligro, basta con dejarlo volar desde tu mano.

Con todo, en esta época también se puede dar el caso de encontrar una cría huérfana, caída del nido antes de tiempo. Las puedes identificar por la escasez visible de plumaje. En estos casos tienes dos opciones. Si ves el nido, devuelve al polluelo con mucho cuidado, sus padres no lo rechazarán. Si no ves el nido cerca, lo más recomendable es acudir a un centro de recuperación de la fauna —en el 112 te pondrán en contacto con el SEPRONA o la autoridad competente en tu zona—, ya que criar un pollito a mano requiere mucha dedicación y conocimientos adecuados.

Qué debes evitar

Además de las instrucciones que acabamos de ver, desde SEO BirdLife también nos explican los comportamientos que debemos evitar a toda costa si queremos aumentar las posibilidades de supervivencia de las crías que nos podemos encontrar:

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