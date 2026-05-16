¿Es grave que tu perro no coma? Esta es la respuesta de un veterinario

Si ves que tu perro no quiere comer, es normal que te preocupe. El animal huele el plato, da media vuelta y se va. O, incluso, rechaza su pienso habitual pero acepta premios, restos de comida o cualquier cosa que no sea lo que tiene delante.

Aunque muchas veces puede parecer un capricho, la falta de apetito en perros puede tener causas muy distintas. Por eso, antes de intentar que coma a toda costa, conviene observar cómo se encuentra el perro. No es lo mismo un animal activo, que juega, bebe agua y solo se ha saltado una comida, que un perro decaído, con vómitos, diarrea, temblores, babeo, fiebre, dolor abdominal o dificultad para respirar.

Trucos sencillos para despertar el apetito

Si tu perro está sano y simplemente parece aburrido de su comida, una de las claves está en el olor. Los perros se guían mucho por el olfato, así que pequeños cambios pueden hacer que el alimento resulte más atractivo. Una opción sencilla es templar ligeramente la comida durante unos segundos para potenciar su aroma.

También se puede humedecer el pienso con un poco de agua tibia o añadir una pequeña cantidad de comida húmeda adecuada para perros. Otra posibilidad es incorporar algo seguro y fácil de digerir, como calabaza cocida, zanahoria, pollo cocido o pescado sin sal. Eso sí, siempre sin ajo, sin cebolla y sin condimentos peligrosos.

También ayuda revisar que el pienso no esté rancio, ofrecer raciones más pequeñas y colocar el comedero en un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones. En algunos casos, cambiar el recipiente por otro limpio, preferiblemente de acero inoxidable, puede mejorar la aceptación de la comida si el cuenco conserva olores antiguos.

El paseo antes de comer también puede funcionar. Una caminata moderada, sin agotar al animal, ayuda a activar el cuerpo y puede aumentar el apetito. Después, conviene mantener horarios claros: poner el plato durante unos 15 o 20 minutos y retirarlo si no come, en lugar de dejar la comida disponible durante todo el día.

Lo que no debes hacer si rechaza el plato

Hay errores que pueden empeorar la situación. No se debe forzar al perro a comer, ni abusar de premios, ni mezclar cualquier resto de comida humana con el pienso. Tampoco deben darse medicamentos humanos ni estimulantes del apetito sin indicación veterinaria.

El depredador africano que una familia de Orihuela tenía como mascota / INFORMACIÓN

Si el perro aprende que, al rechazar el plato, después recibirá premios o comida de la mesa, puede terminar esperando esa alternativa. Además, algunos alimentos habituales en casa pueden ser peligrosos para los perros. Forzar la comida, por otro lado, puede agravar las náuseas, aumentar el rechazo o ser arriesgado si existe un problema digestivo.

Cuándo hay que acudir al veterinario

La señal de alarma aparece cuando la falta de apetito se mantiene en el tiempo o llega acompañada de otros síntomas. Si el perro vomita, tiene diarrea, está muy apagado, no bebe, bebe demasiado, tiene encías pálidas, respira raro, tiembla o pudo haber ingerido algo tóxico, no conviene probar remedios caseros.

También hay que fijarse en si el animal quiere comer pero no puede. Puede acercarse al plato, intentar masticar y apartarse por dolor dental, heridas en la boca, problemas de mandíbula o dificultad al tragar. En ese caso, el problema no está en el apetito, sino en una molestia que le impide alimentarse con normalidad.

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Saltarse una comida puede ocurrir, sobre todo con calor o cambios de rutina. Pero si un perro pasa dos días sin comer, debe valorarlo un veterinario. Y si la falta de apetito aparece junto a vómitos, diarrea, decaimiento o dolor, la consulta no debe demorarse.