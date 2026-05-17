“No tienen siete vidas”: un veterinario alerta del síndrome del gato paracaidista
El experto indica que es un accidente frecuente y evitable que puede provocar fracturas, neumotórax, lesiones graves e incluso la muerte del animal
Dejar una ventana abierta sin protección puede parecer un gesto inofensivo, especialmente cuando se piensa que el gato “nunca se acerca”. Sin embargo, el veterinario Adrián Conde ha lanzado un contundente aviso en redes sociales sobre un riesgo que, según explica, se sigue normalizando demasiado: los accidentes de gatos que caen desde ventanas, balcones o pisos altos.
El especialista recuerda que los felinos no calculan la altura como lo haría una persona, sino que reaccionan ante estímulos. Una paloma, una mosca, un ruido repentino o un simple resbalón pueden ser suficientes para que el animal pierda el equilibrio y acabe precipitándose al vacío.
“Es que nunca había hecho eso”: la frase que más se repite en urgencias
Conde advierte de que muchos casos empiezan siempre de la misma forma: “Es que nunca había hecho eso…”. Una frase que, según el veterinario, escuchan con demasiada frecuencia los profesionales cuando atienden a gatos que han sufrido caídas desde viviendas.
Estos accidentes pueden terminar en urgencias con consecuencias muy graves, como fracturas, mandíbulas partidas, neumotórax o lesiones internas. En los casos más extremos, el animal ni siquiera llega con vida a la clínica.
El veterinario insiste en que este tipo de situaciones no son excepcionales. Al contrario, señala que los profesionales ven demasiados casos del conocido como “síndrome del gato paracaidista”, una expresión utilizada para referirse a las lesiones que sufren los gatos tras caer desde cierta altura.
Cómo evitar el síndrome del gato paracaidista
La recomendación principal es clara: si hay gatos en casa, las ventanas deben estar protegidas. Conde aconseja instalar redes, mosquiteras reforzadas o sistemas de protección específicos para evitar que el animal pueda caer al exterior.
El mensaje del veterinario es contundente: “Tu gato no tiene siete vidas. Tú solo llevas años tentando la suerte”. Por eso, recuerda que se trata de un accidente totalmente evitable y pide a los dueños que no esperen a que ocurra una desgracia para tomar medidas.
Mantener una ventana abierta sin protección en un tercero, un quinto o un séptimo piso puede convertirse en un peligro mortal para un gato. Y, como recalca el veterinario, basta un segundo de distracción para que un estímulo cambie el comportamiento del animal.
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