Manel Manzano, veterinario: “El carbón activado es el medicamento que más vidas de perros ha salvado a lo largo de la historia”

Uno de los mayores miedos de los dueños de perros es que pueda intoxicarse comiendo cualquier cosa: comida de la basura, algo que encuentre por la calle, algún líquido corrosivo… Y esto puede ser un gran peligro para el animal.

Es por ello que el veterinario Manel Manzano en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’ ha explicado cuál es el medicamento imprescindible que tienes que tener en tu casa: “Es el que más vidas de perros ha salvado a lo largo de la historia. No es ni el último antibiótico ni la vacuna de yo qué sé, es el carbón activado”.

Qué es el carbón activado

El carbón activado es un material de origen vegetal o mineral que ha sido tratado para aumentar enormemente su capacidad de adsorción. Su característica principal es que posee una estructura llena de millones de pequeños poros capaces de atrapar sustancias químicas, gases, toxinas o impurezas.

La principal utilidad del carbón activado es actuar como un “filtro”. Gracias a su capacidad de adsorción —que no es lo mismo que absorción— las partículas quedan adheridas a su superficie. “Lo que hace, básicamente, es actuar como una esponja a la cual se adhieren casi que de forma magnética, como un imán, las toxinas que pueden haber en el interior del perro”, explica el veterinario.

Por ejemplo, un perro que come mucho chocolate o que ha comido uvas, pasas, pasta de dientes o chicles, puede tener un problema de intoxicación. “Los tóxicos que les he comentado, pueden matar perfectamente un perro”, añade Manzano. Además, añade otros como los animales que se pegan un atracón de basura y que les provoca una diarrea muy importante.

Cómo administrar el carbón activado

“Hay que darlo básicamente vía oral en una dosis que puede ir del 1 a 4 g. Y es aquí donde viene un poco el dilema. Las pastillitas dichosas que te venden en botecitos suelen llevar 25 mg, 0,25 g. Entonces, a lo mejor un perro grande igual le tienes que dar 40 a 50 pastillas”, explica Manzano que añade que es mejor coger carbón activado puro en bote.

Este medicamento se vende sin receta. “Por cada gramo lo vamos a diluir en función del perro y lo que veamos que podemos darle por jeringa en una cantidad de agua de entre 2 a 5 ml”, explica el veterinario que también indica que hay que poner al perro sentado o de pie sin levantarle la cabeza y meter la jeringa y poco a poco e ir soltando el producto diluido.

Eficacia del carbón activado

El profesional indica que la eficacia del producto puede ser del 90 % si lo aplicamos una hora después de que el animal se haya envenenado. Si lo hacemos a las dos horas, la eficacia baja a la mitad mientras que si pasan cuatro horas o más ya no merece la pena darle nada. “Es más, un lavado gástrico en la clínica tampoco piensen que les va a solucionar gran cosa, salvo limpiarles el dinero. Lo que hay que hacer es cruzar los dedos y esperar a que el animal reaccione y dar una fluidoterapia ya por vía intravenosa para intentar diluir la presencia de tóxicos, pero ya no podemos sacar el tóxico”, apunta.

Ahora bien, el veterinario apunta hay que saber aplicar este carbón activado y alerta de peligro de dárselo a un perro letárgico, o que está medio atontado porque “le metemos por vía oral el carbón activado, pues es bastante normal que el líquido se nos vaya hacia tráquea y le estemos provocando una neumonía por aspiración. Peligrosísimo, peligrosísimo. Eso dejémoslo”.

Manzano tampoco lo recomienda para casos en los que el animal haya tomado alguna bebida corrosiva ni para las intoxicaciones por metales pesados ni por alcohol.