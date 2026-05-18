Confirmado por los expertos "gatunos": esta es la razón por la que tu gato reacciona cuando escucha tu voz

Muchas personas que conviven con felinos tienen la sensación de que su gato “entiende cuando le hablan”. Y es que, aunque los felinos no interpretan las palabras como lo haría una persona (por mucho que lo parezca), sí pueden aprender muchísimo sobre la voz de quienes conviven con ellos, según explica la experta en comportamiento felino Paula Rossi. Además, un estudio publicado en Animal Cognition con 16 gatos concluyó que los gatos reaccionaban de forma diferente ante la voz de su dueño, especialmente cuando este usaba un tono dirigido al animal; con voces desconocidas, esa reacción diferencial no aparecía igual.

Como también ocurre entre humanos: la clave está en la convivencia. Con el tiempo, los gatos detectan patrones asociados a la voz de sus tutores, desde un timbre que pueda indicar tu estado de ánimo hasta las palabras asociadas a los premios, los mimos o el cepillado. Si cada vez que se les llama después "aparecen" la comida, los juegos o los mimos, la voz de determinadas personas con las que conviva pasa a significar algo increíblemente valioso para ellos y acudirán siempre.

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Las "palabras" de los gatos

Por todo lo anterior, escuchar a su tutor puede generar distintas respuestas en muchos gatos: acercarse, mirar, maullar, relajarse o esperar algo positivo. En otras palabras, la voz humana puede adquirir para el gato un valor emocional positivo.

También importa la forma en la que se les habla. Rossi señala que un tono suave, predecible y tranquilo es casi siempre mucho mejor recibido que los sonidos bruscos o invasivos. La voz, por tanto, no solo comunica presencia, sino también el tipo de ambiente que rodea al animal. Y es que, como bien sabrán los "humanos de gatos", estos animales son perfectamente capaces de adivinar cuándo estamos de buenas y cuándo les estamos riñendo por una trastada en concreto (hasta incluso cuando ya la han olvidado). Nuestro tono y nuestras palabras son para ellos un mapa mediante el cual relacionarse con nosotros.

Un gato en el veterinario. / INFORMACIÓN

Cada gato es un mundo

Estas afirmaciones, sin embargo, no implican que todos los gatos reaccionen igual. Y es que algunos gatos son muy demostrativos y otros expresan sus respuestas de manera más sutil. Incluso los gatos más independientes pueden registrar mucho la presencia sonora de las personas con las que conviven.

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Hablarles con respeto y cariño no es un simple detalle anecdótico. Según Rossi, también puede formar parte del vínculo con el gato y contribuir a crear un entorno más predecible y familiar para ellos.