Ya está en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe dejar animales sueltos en parques nacionales o espacios naturales protegidos

Desde que en 2023 se aprobara la Ley de Bienestar animal son muchos los artículos de la norma que se han ido conociendo. La norma, publicada en el mes de marzo de ese año, tiene como objetivo regular la tenencia, cuidado, cría y venta de animales de compañía, y establece una serie de sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros.

Algunos de los puntos más destacados son la obligación de identificar con microchip a perros, gatos y hurones, así como el registro de los animales de compañía en la comunidad autónoma correspondiente. Igualmente, se exige que los dueños de mascotas pasen un curso obligatorio y gratuito sobre tenencia responsable , aunque en 2026 todavía no se está exigiendo de forma general.

Otro de los puntos de la norma que más ha llamado la atención es que se prohíbe dejar sin supervisión a cualquier animal durante más de tres días consecutivos ; en el caso de los perros, el límite baja a 24 horas, y multa con hasta 50.000 euros dejar al animal en la terraza.

La ley prohíbe la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, que solo podrán venderse directamente desde criadores registrados . Además, queda prohibida la venta directa de cualquier animal de compañía por internet.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es el llamado “listado positivo” de animales de compañía. La ley prevé que solo puedan tenerse como mascotas determinadas especies silvestres incluidas en ese listado, dejando fuera a las que puedan suponer riesgos para la biodiversidad, la seguridad o el bienestar del propio animal. Este listado todavía está en fase de exposición pública.

Un teckel juega con un palo en el parque, una de las razas de perro más populares en España. / INFORMACIÓN

Mascotas sueltas en parques nacionales y espacios protegidos

Un aspecto que quizá poca gente sabe es que la Ley de Bienestar animal también recoge una serie de prohibiciones con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Así el artículo 25.d) recoge expresamente la prohibición de “dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural”

Esto significa que, aunque una mascota esté acostumbrada a pasear sin correa, en estos entornos debe ir controlada y bajo supervisión directa. La medida afecta especialmente a perros en rutas de montaña, zonas de pasto, parques naturales o áreas con fauna protegida.

El objetivo de la ley estatal es reforzar la obligación de evitar que los animales de compañía puedan alterar el entorno o poner en peligro a terceros.