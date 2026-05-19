La fruta prohibida para los perros que nunca debes darles, aunque parezca inofensiva

La alimentación de los perros ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez más familias se preocupan por saber qué comen sus mascotas. Aunque el pienso, la comida húmeda formulada o las dietas pautadas por un veterinario siguen siendo la base de una nutrición equilibrada, muchos dueños buscan pequeños extras que aporten variedad, hidratación y una experiencia diferente para el animal. Ahí es donde aparece una pregunta cada vez más frecuente: ¿pueden los perros comer fruta?

La respuesta es sí, pero con matices importantes. Los perros pueden tomar determinadas frutas como complemento puntual, nunca como sustituto de su dieta principal. La clave está en elegir bien, ofrecer cantidades moderadas, retirar huesos, semillas, pepitas o partes duras, y observar cómo le sienta cada alimento al animal. No todos los perros toleran igual la fruta y algunos, especialmente si tienen diabetes, sobrepeso, problemas digestivos, alergias o enfermedades renales, deben evitar estos premios salvo indicación veterinaria.

Frutas para perros

A partir de ahí, las frutas se han convertido en una alternativa popular a las chucherías industriales. Son frescas, fáciles de preparar y, en muchos casos, muy apetecibles para los perros por su textura, olor y sabor dulce. Eso no significa que exista una única “fruta favorita” para todos los perros: algunos se vuelven locos por la manzana crujiente, otros prefieren el plátano, y muchos disfrutan especialmente con la sandía en los días de calor. La veterinaria María Vetican destaca varias opciones que pueden formar parte de esos premios saludables si se dan con prudencia.

Manzana y sandía

La manzana es una de las frutas más cómodas para empezar. Se puede cortar en trozos pequeños, retirando siempre el corazón y las semillas, y darla como snack ocasional. Su textura firme favorece la masticación y puede resultar entretenida para el perro, aunque no sustituye la higiene dental ni las revisiones veterinarias. La sandía, por su parte, suele ser una de las favoritas cuando suben las temperaturas y es, según la experta, “una bomba de hidratación dulce y refrescante”. Para dársela de forma segura, conviene retirar la corteza y las pepitas, servirla en porciones pequeñas y evitar excesos, porque aunque contiene mucha agua también aporta azúcares naturales.

Frutos rojos

Fresas, frambuesas y arándanos son pequeños, fáciles de dosificar y suelen funcionar bien como premio durante el adiestramiento o como complemento ocasional en el comedero. La veterinaria los define como frutos “cargados de antioxidantes”, una característica que explica su popularidad en muchas recomendaciones de alimentación complementaria. Eso sí, no deben darse en grandes cantidades ni en versiones procesadas, azucaradas, en almíbar o dentro de postres humanos. Lo ideal es lavarlos bien y ofrecerlos frescos, enteros si son pequeños o cortados si el tamaño del perro lo aconseja.

Plátano y mango

El plátano es otra fruta muy aceptada por muchos perros, pero exige más moderación. Según la experta “es sobre todo una fuente de energía”, aporta potasio y “puede ayudar con problemas digestivos”. La veterinaria aconseja darlo “menos maduro o en su punto” antes que muy maduro, y siempre en cantidad controlada por su contenido en azúcar. El mango también puede incluirse en la lista de frutas aptas, pero con preparación previa. La experta recomienda darlo “maduro y sin hueso”. El hueso del mango debe retirarse siempre porque puede provocar atragantamiento, obstrucciones o molestias digestivas. Además, por su sabor dulce, es mejor reservarlo para momentos puntuales.

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Frutas prohibidas

La advertencia más importante llega con las frutas prohibidas. Aunque los perros pueden comer muchas frutas, no todas son seguras. Las uvas y las pasas deben evitarse por completo. Los expertos advierten de que las uvas y las pasas pueden ser venenosas para los perros y causar problemas digestivos e incluso fallo renal en casos graves; además, la cantidad tóxica puede variar mucho de un animal a otro, por lo que no existe una dosis segura.