La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro atado en la puerta del supermercado puede salirte muy caro

Bajar a comprar el pan, entrar al supermercado “un momento” o pasar por la farmacia mientras el perro espera atado en la puerta. Es una escena tan habitual que muchos dueños ni siquiera se plantean si puede suponer un problema. Pero la Ley de Bienestar Animal ha cambiado esa lectura.

La norma es clara: no se puede dejar a un animal de compañía atado o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable. Y eso incluye situaciones tan cotidianas como dejar al perro sujeto a una farola, una valla o la entrada de un establecimiento mientras se hace la compra.

El “solo un minuto” ya no sirve como excusa

El problema no está solo en el tiempo. Está en la falta de supervisión. Aunque el dueño piense que va a tardar poco, durante esos minutos pueden pasar muchas cosas: el perro puede asustarse, soltarse, ser molestado por otros animales o personas, sufrir un tirón de la correa o incluso ser robado.

También puede reaccionar mal si alguien se acerca demasiado, especialmente si está nervioso, atado y sin posibilidad de alejarse.

Por eso la ley pone el foco en la responsabilidad de quien tiene al animal a su cargo. No basta con dejarlo “bien atado”. Tiene que estar supervisado.

Agencia ATLAS

Qué dice exactamente la Ley de Bienestar Animal

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, explica en su artículo 27.d que está prohibido mantener a los animales de compañía “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial” de su responsable.

La idea es evitar situaciones de riesgo, abandono temporal o desprotección. No se trata solo de castigar una costumbre, sino de impedir que el animal quede expuesto mientras su dueño no puede intervenir.

En la práctica, esto afecta a puertas de supermercados, farmacias, bares, colegios, panaderías o cualquier otro espacio público donde el perro quede esperando solo.

Las multas pueden ser importantes

Incumplir la Ley de Bienestar Animal puede acabar en sanción. La norma contempla multas que, según la gravedad, van desde las infracciones leves hasta las muy graves, con cantidades que pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves.

No todos los casos acabarán necesariamente en una sanción máxima, pero el aviso es claro: dejar al perro atado y sin vigilancia ya no es una simple costumbre sin consecuencias.

Las autoridades pueden valorar el tiempo, el estado del animal, el lugar, si había peligro, si existía sufrimiento o si se ha producido algún incidente.

Por qué puede ser peligroso para el perro

Un perro atado en la puerta de un supermercado no controla lo que ocurre a su alrededor. No puede apartarse si se acerca otro perro, si alguien intenta tocarlo, si pasa un niño corriendo o si se produce un ruido fuerte.

Además, muchos animales se ponen nerviosos al ver desaparecer a su dueño dentro de un establecimiento. Ladran, tiran de la correa, se bloquean o intentan soltarse. Lo que para una persona es una compra rápida, para el perro puede convertirse en una situación de estrés e inseguridad.

Y no es solo una cuestión de comportamiento. También puede haber riesgos físicos importantes.

En verano, dejar a un perro esperando al sol o sobre el asfalto caliente puede provocar un golpe de calor en pocos minutos, especialmente en razas braquicéfalas como bulldogs o carlinos. Pero el problema no desaparece en invierno: lluvia, viento, frío o humedad también pueden afectar seriamente al animal, sobre todo si se trata de un cachorro, un perro mayor, uno enfermo o una raza especialmente sensible a las bajas temperaturas.

Por eso, la ley pone el foco en algo que muchas veces se minimiza: un perro solo y atado en la calle no siempre está seguro, aunque aparentemente “no vaya a pasar nada”.

La norma cambia una escena cotidiana que durante años se ha visto como algo normal: dejar a tu perro atado en la puerta de una tienda. / INFORMACIÓN

Qué hacer si vas a comprar con tu perro

La alternativa más segura es sencilla: no dejarlo solo en la puerta. Si el establecimiento permite la entrada de animales, puede acompañarte siempre que se respeten sus normas internas. Si no lo permite, lo más prudente es organizar la compra en otro momento, ir acompañado de alguien que pueda quedarse con el perro o dejar al animal en casa.

También conviene recordar que cada vez más comercios admiten perros, pero eso no significa que todos estén obligados a hacerlo. La Ley de Bienestar Animal fomenta la convivencia responsable, aunque los establecimientos pueden establecer condiciones de acceso según su actividad y normativa aplicable.

Una costumbre que muchos dueños tendrán que cambiar

La escena del perro esperando en la puerta del supermercado forma parte del paisaje urbano desde hace años. Pero la ley ha puesto el foco en algo que antes se normalizaba demasiado: un animal atado y solo no está realmente protegido.

Y aunque sea “solo un segundo”, ese tiempo puede bastar para que ocurra un susto.

La Ley de Bienestar Animal no deja demasiado margen a la interpretación: si tu perro está en un espacio público, atado o suelto, debe estar bajo supervisión presencial. Y si no puedes vigilarlo, mejor no dejarlo ahí.