Qué quiere decirte tu gato con la cola, las orejas y la postura: guía para entender su lenguaje corporal

Que si distantes, fríos, soberbios, pasotas... los gatos gozan de una fama no siempre positiva entre aquellos que, generalmente, no han convivido con un felino. Lo cierto es que, tal y como explica el veterinario JuanjoVet (y afirmarían muchos tutores), los michis son unos de los animales más expresivos y cariñosos con los humanos: no en vano llevan siglos acompañándonos y ya en el antiguo Egipto simbolizaban el más puro hogar.

El problema viene cuando algunas personas no saben interpretarlos y, leyendo mal su lenguaje corporal, pueden terminar estresando "asustándolos o ingluso llevándose un arañazo completamente gratuito", señala el veterinario. La clave, pues, está en aprender a observar las señales que generalmente los felinos emiten mediante la cola, las orejas, la postura y la tensión corporal: “Tu gato te está diciendo algo”, recuerda el experto.

Un gato en casa. / INFORMACIÓN

La cola del gato: su “whatsapp emocional”

El veterinario "youtuber" JuanjoVet define la cola como “el whatsapp emocional de tu gato”. Según explica, permite entender cómo se siente el animal observando cómo la mueve o en qué posición la coloca. En este sentido, existen varias formas en las que tu gato te enviará señales a través de ella:

Cola en movimiento

Uno de los errores más frecuentes es pensar que una cola moviéndose siempre significa felicidad. Generalmente, esta creencia surge por confusión con los perros que mueven la cola de lado a lado cuando están felices. El veterinario advierte de que “cuando un gato mueve la cola no siempre significa felicidad”, sino que a veces puede significar “exactamente lo contrario”. De hecho, podría estar muy enfadado o molesto.

Cola en forma de signo de interrogación

Cuando el gato pone la cola como un signo de interrogación, está en “modo juego”. Según JuanjoVet, se muestra curioso, activo y travieso. Es una señal adecuada para sacar un juguete y jugar con él.

Cola totalmente levantada

¿La cola totalmente levantada y recta? Esta es una de las mejores señales. Si el gato lleva la cola completamente levantada, es una señal de confianza, hasta incluso de felicidad. El animal se siente cómodo, seguro y sociable. Si además se acerca así a una persona, el veterinario interpreta que hay una relación de aceptación y confianza. No es raro que, cuando los tutores de los michis vuelven a casa, estos les reciban en la puerta con la cola totalmente levantada.

Un gato camina en una playa con la cola en interrogante. / Agencias

Cuando envuelve con la cola

El gesto más cariñoso: Si el gato envuelve a una persona con la cola, JuanjoVet lo describe como “cariño puro”. Es una muestra de afecto, “como si fuera un abrazo en versión gato”. En ese momento recomienda responder con cariño suave, por ejemplo con una caricia debajo de la barbilla de esas que tanto le gustan a nuestros peludos. El gato lo agradecerá y se sentirá correspondido y seguro.

Cola escondida o metida

Esta señal ya no es tan buena, y, aunque no es de las "peores" se puede presentar cuando hay visitas que un gato miedoso no conoce, por ejemplo. Y es que una cola escondida o metida indica que el gato no está cómodo. Puede sentirse inseguro, asustado o estresado. En este caso, el veterinario aconseja no forzar la interacción, darle espacio y respetarlo. Pasar de un gato que se siente así es la mejor opción para evitar un bufido indeseado.

Cola erizada

Cuando el gato tiene la cola erizada, que el veterinario compara con el “modo Halloween” que todos conocen, tampoco es buena señal. En estos casos, el gato está muy asustado o extremadamente alterado e intenta verse más grande para defenderse. Es, en sus palabras, “la versión felina de no te acerques”. Suelen caminar de lado, muy rectos e hipervigilantes en estos casos.

Un gato en un café para felinos inaugurado en Alicante / PILAR CORTES

La postura: lo que el gato dice sin hacer ruido

La postura corporal también es fundamental. El veterinario recuerda que un gato puede estar completamente callado y aun así “gritar emocionalmente con su cuerpo”.

Gato tirado de lado y relajado

Si el gato está tumbado de lado, relajado y ocupando espacio, significa que se siente seguro, cómodo y en paz. El experto subraya que los gatos no se relajan así en lugares donde sienten peligro, por lo que si lo hacen cerca de una persona es una señal de confianza.

Caminar erguido y con seguridad

Cuando el gato camina erguido, con paso firme y la cola arriba, se siente tranquilo y dueño de su entorno. El veterinario lo llama “el paseo del ego felino”.

Postura agachada

Si el gato se encoge y pega el cuerpo al suelo, se siente vulnerable. JuanjoVet advierte de que muchas personas intentan cogerlo o acariciarlo en ese momento, cuando el gato está pidiendo distancia. Ignorar esta señal puede acabar en arañazos que, según explica, “de sorpresa no eran nada”.

Espalda arqueada

No todos los arqueos de espalda significan lo mismo. Puede haber un arqueo normal, como un estiramiento matutino o post siesta, y otro que indique tensión. La diferencia suele estar en la tensión corporal, la cola y la velocidad del movimiento. Si hay tensión y cola agitada, el consejo es retroceder y dar espacio.

Gato girado ligeramente de lado

Si el gato se coloca ligeramente de lado, muestra los dientes, tiene las orejas hacia atrás, tensión muscular y mirada fija, la advertencia es seria. En esa postura, según JuanjoVet, está preparado para defenderse. No hay que intentar calmarlo agarrándolo: necesita espacio.

Un gato mira preocupado. / INFORMACIÓN

Las orejas: el “radar emocional” del gato

Las orejas son otro indicador clave. El veterinario las describe como “el radar emocional de tu gato” y asegura que pueden revelar emociones incluso antes que la cola.

Orejas hacia delante

Si el gato tiene las orejas hacia delante, está relajado, atento y curioso. En ese estado, todo está bien y se puede interactuar tranquilamente con él.

Orejas en movimiento constante

Cuando las orejas se mueven constantemente, el gato está analizando el entorno. Tiene el “modo radar activado” y está monitorizando sonidos.

Orejas hacia los lados

Las orejas hacia los lados indican irritación. Puede deberse a un ruido, exceso de contacto, otra mascota, el aspirador o visitas en casa. Es una señal de que algo no le gusta.

Orejas aplastadas

Si las orejas están totalmente aplastadas, es una mala señal. El gato siente mucho miedo o se siente amenazado. JuanjoVet advierte de que lo peor en esa situación es insistir en tocarlo para tranquilizarlo, porque puede interpretarlo como más presión y responder con un mordisco o arañazo.

Orejas completamente hacia atrás

Las orejas completamente hacia atrás indican un nivel máximo de alerta. El gato no quiere interacción y, si se ignora la señal, puede arañar o morder.

La postura, orejas y colas de los felinos te dan las pistas sobre su estado anímico y lo que te quieren comunicar. / ChatGPT Image

Los gatos no son fríos: hablan otro idioma

Tal y como indica el veterinario, la mayoría de la gente cree que los gatos son fríos, pero en realidad “comunican muchísimo”. Lo hacen mediante la cola, las orejas, la postura y la tensión corporal con infinitas señales.

Aprender a leerlas ayudará a entender las emociones que antes parecían invisibles y hará que podamos comunicarnos y convivir mejor tanto con nuestro peludo como con todosl os demás.