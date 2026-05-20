Juanjo, veterinario: “La voz de bebé es la más eficiente para dirigirte a tu mascota, presta más atención y responde mejor a las órdenes”

Seguro que más de una vez te has sorprendido hablando a tu mascota con voz de bebé. Y es que muchas veces no se puede evitar dirigirse a ellos como si fueran un hijo más, de ahí la palabra “perrhijo”. Se trata de una voz más aguda, más lenta y repetitiva y, sobretodo, más cariñosa. Cuando les hablamos así lo que intentamos es que nos presten atención, transmitirles calma y que les estamos tratando con cariño.

Así lo explica en su cuenta de TikTok JuajoVet, Juanjo, un veterinario muy popular en las redes sociales y que tiene su propio canal de Youtube. “En los últimos estudios se ha demostrado que la voz de bebé es la más eficiente que podemos usar para comunicarnos con nuestro gato”, avanza.

En este sentido, el veterinario explica que aunque parezca una voz “ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”.

Juanjo explica que un estudio publicado en la revista Animal Cognition demostró que este tipo de voz aguda y emocional es la que mejor conecta con nuestro gato. “Es una voz muy parecida a cuando hablamos con los bebés. Nuestro gato presta más atención, se involucra más contigo y responde mejor a las órdenes”, relata.

Hablarle a tu gato

Según Paula Rossa, experta en comportamiento felino, los gatos pueden aprender mucho de tu voz ya que detectan patrones. Por ejemplo, si cada vez que lo llamas le das comida, juegas con él o le das mimos interpretará que pasan cosas que le vana a gustar.

“Eso hace que para muchos gatos escuchar a su tutor genere respuestas como: acercarse, mirar, maullar, relajarse o anticipar algo bueno. En otras palabras: tu voz puede adquirir valor emocional positivo”, explica en un post de su cuenta de Instagram.

En este sentido, Rossi también indica que el tono también es importante, ya que si es “suave, predecible y tranquilo suele ser mejor recibido que los sonidos bruscos o invasivos”, aunque indica que siempre dependerá del gato.