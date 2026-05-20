Muere Lazare, el perro de 30 años que encontró una nueva familia pocas semanas antes del final: "Dejas un vacío enorme"

Cuando Lazare nació, en diciembre de 1995, todavía existían las pesetas, Google no existía y muchos de los que hoy leen esta historia ni siquiera habían venido al mundo. Treinta años después, este pequeño perro francés se ha despedido convertido en una historia viral que ha emocionado a miles de personas.

Lazare, un diminuto spaniel toy francés de largas orejas y mirada cansada, murió esta semana con 30 años y cinco meses, una edad tan extraordinaria que muchos ya lo consideraban el perro más viejo del mundo.

Pero lo que ha enamorado a las redes no ha sido solo su longevidad. Ha sido su final.

El perro que vivió tres décadas y encontró una segunda familia al final de su vida / Instagram: @lazare_le_trentenaire

El perro que sobrevivió a toda una vida

A sus 30 años, Lazare apenas veía, ya no oía y dormía casi todo el día. Usaba pañales, caminaba despacio y necesitaba cuidados constantes. Aun así, quienes convivieron con él en sus últimas semanas aseguran que seguía teniendo algo especial.

“Tenía una personalidad entrañable”, explicaba su nueva cuidadora, Ophélie Boudol, de 29 años, que terminó adoptándolo casi por casualidad. Porque Lazare no siempre estuvo rodeado de cámaras ni titulares. Durante prácticamente toda su vida vivió con la misma dueña en Francia, hasta que ella murió. Entonces, con tres décadas a sus espaldas, el perro acabó en un refugio.

Y ahí empezó la parte más inesperada de la historia.

El perro de 30 años que encontró familia otra vez

En el refugio SPA Annecy Marlioz nadie esperaba que un perro tan anciano volviera a tener hogar. Pero apareció Ophélie.

Ella había acudido inicialmente buscando una mascota para su madre. Sin embargo, cuando vio a Lazare, algo cambió. El perro era incluso un año mayor que ella. Y aun así decidió llevárselo a casa.

La escena parecía improbable: una mujer de 29 años adoptando a un perro nacido en 1995. Pero funcionó.

Durante sus últimas semanas de vida, Lazare volvió a tener sofá, brazos y familia. Su historia empezó a viralizarse precisamente por eso: porque detrás del supuesto récord había un perro anciano que había logrado algo muchísimo más raro.

Volver a ser querido al final de su vida.

“Eras nuestro pequeño bebé abuelito”

La despedida terminó de romper internet.Tras la muerte de Lazare, Ophélie publicó un mensaje en Instagram que miles de personas compartieron en cuestión de horas. “Dejas un vacío enorme. Eras nuestro pequeño bebé abuelito”, escribió.

Contó también que el perro murió en sus brazos durante la noche del 14 de mayo. Y que, de alguna forma, parecía haberse marchado tranquilo para reencontrarse con la dueña con la que había pasado casi toda su vida.

La imagen de aquel perro diminuto, frágil y extremadamente viejo encontrando una última familia ha tocado especialmente a quienes han adoptado animales mayores o abandonados.

Porque la historia de Lazare no habla solo de longevidad. Habla también de segundas oportunidades.

¿Era realmente el perro más viejo del mundo?

El refugio y sus cuidadoras llegaron a iniciar trámites para que Lazare pudiera ser reconocido oficialmente por Guinness World Records. Según explicaron, su fecha de nacimiento, 4 de diciembre de 1995, había sido comprobada en distintos registros oficiales.

Sin embargo, el reconocimiento nunca llegó a confirmarse antes de su muerte.

La cautela tiene explicación. En 2024, Guinness revisó el famoso caso de Bobi, el perro portugués que supuestamente había alcanzado los 31 años, al considerar que no existían pruebas concluyentes suficientes sobre su verdadera edad.

Por eso, oficialmente, Lazare podría haber sido el perro más viejo del mundo… o quizá no. Pero a estas alturas, para muchísima gente, eso ya es lo de menos.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Reuters

El detalle que más ha emocionado

Hay algo que se repite en casi todos los comentarios sobre Lazare: el hecho de que no muriera solo. Porque muchos perros ancianos terminan sus días en refugios, invisibles para casi todo el mundo. Son mayores, requieren cuidados y pocas personas se plantean adoptarlos.

Lazare sí tuvo esa suerte. Después de 30 años de vida, después de perder a la persona con la que había crecido, todavía encontró a alguien dispuesto a darle cariño aunque solo fueran unas semanas.

Y quizá por eso su historia ha conectado tanto con la gente. Porque detrás del “perro más viejo del mundo” había algo mucho más humano: un final digno, tranquilo y acompañado.