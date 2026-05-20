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Este vídeo lo confirma: si tu gato hace este sonido no tiene una bola de pelo, sino una crisis asmática

Cada año, miles de tutores de gatos confunden una emergencia respiratoria con algo tan cotidiano como una bola de pelo. El error puede costar la vida al animal

El asma feline, enemigo invisible de muchos tutores de gatos.

El asma feline, enemigo invisible de muchos tutores de gatos. / ChatGPT Image

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Ocurre a menudo: el gato se agacha, estira el cuello, hace un sonido extraño y su tutor piensa "otra vez el pelo". Pero no siempre es eso. El asma felina es una enfermedad respiratoria seria que puede manifestarse de manera casi idéntica a la expulsión de una tricobezoar, el término técnico para las bolas de pelo, y confundirlas puede tener consecuencias graves.

No se trata de ser alarmistas, pero sí de tener clara la información: saber leer el cuerpo de tu gato en esos segundos puede marcar la diferencia entre una visita rutinari al veterinario y una urgencia.

Ni independientes ni difíciles: crean una guía veterinaria que explica cómo educar a los gatos sin enfados ni castigos

Un gato. / INFORMACIÓN

¿Qué es el asma felina?

El asma felina se produce cuando los pulmones del gato se inflaman, normalmente debido a una alergia en el entorno. Al igual que en las personas, esa inflamación provoca la constricción de las vías respiratorias y la producción excesiva de mucosidad. Aunque solo entre el 1% y el 5% de los gatos reciben un diagnóstico formal de asma, la enfermedad puede representar hasta el 60% de todas las dolencias de las vías respiratorias inferiores en felinos.

El veterinario experto en gatos Juanjo ha compartido un vídeo en el que se observa a un gato con asma felina, un documento a tener en cuenta si tienes dudas sobre lo que le puede estar ocurriendo a tu michi.

La trampa visual: por qué se confunden los síntomas

Durante un ataque de asma, el gato se encorva hacia el suelo, más bajo que cuando tose una bola de pelo, con la cabeza y el cuello completamente extendidos en un intento de tomar más aire.

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Es casi idéntico al gesto de expulsar la bola de pelo, pero si atendemos a estas pequeñas (pero cruciales) diferencias: el cuello, la extensión de su cuerpo sobre la superficie... podremos identificar el asma felino. La principal diferencia es clara: con el asma, el gato no expulsa bola de pelo.

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