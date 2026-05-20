Este vídeo lo confirma: si tu gato hace este sonido no tiene una bola de pelo, sino una crisis asmática

Ocurre a menudo: el gato se agacha, estira el cuello, hace un sonido extraño y su tutor piensa "otra vez el pelo". Pero no siempre es eso. El asma felina es una enfermedad respiratoria seria que puede manifestarse de manera casi idéntica a la expulsión de una tricobezoar, el término técnico para las bolas de pelo, y confundirlas puede tener consecuencias graves.

No se trata de ser alarmistas, pero sí de tener clara la información: saber leer el cuerpo de tu gato en esos segundos puede marcar la diferencia entre una visita rutinari al veterinario y una urgencia.

Un gato. / INFORMACIÓN

¿Qué es el asma felina?

El asma felina se produce cuando los pulmones del gato se inflaman, normalmente debido a una alergia en el entorno. Al igual que en las personas, esa inflamación provoca la constricción de las vías respiratorias y la producción excesiva de mucosidad. Aunque solo entre el 1% y el 5% de los gatos reciben un diagnóstico formal de asma, la enfermedad puede representar hasta el 60% de todas las dolencias de las vías respiratorias inferiores en felinos.

El veterinario experto en gatos Juanjo ha compartido un vídeo en el que se observa a un gato con asma felina, un documento a tener en cuenta si tienes dudas sobre lo que le puede estar ocurriendo a tu michi.

La trampa visual: por qué se confunden los síntomas

Durante un ataque de asma, el gato se encorva hacia el suelo, más bajo que cuando tose una bola de pelo, con la cabeza y el cuello completamente extendidos en un intento de tomar más aire.

Es casi idéntico al gesto de expulsar la bola de pelo, pero si atendemos a estas pequeñas (pero cruciales) diferencias: el cuello, la extensión de su cuerpo sobre la superficie... podremos identificar el asma felino. La principal diferencia es clara: con el asma, el gato no expulsa bola de pelo.