Qué necesita tu gato cuando lo dejas solo en casa: guía para irte de vacaciones y que esté seguro (y feliz)

Marcharse de vacaciones con gato en casa es uno de esos dilemas que todo dueño felino conoce bien. ¿Le dejo con alguien? ¿Le llevo a una residencia? ¿O se queda en su territorio, que es donde mejor está y se siente más seguro? Si optas por esto último, hay una serie de preparativos que van mucho más allá de llenar el comedero. Y es que, si te vas unos días lo recomendable es que algún amigo o familiar pase a comprobar que todo está bien (aunque el michi se esconda si desconfía de los "nuevos humanos"), ya que los gatos se estresan mucho cuando cambian de territorio.

Los gatos son animales territoriales y, en muchos casos, prefieren quedarse en su entorno habitual antes que enfrentarse al estrés de un traslado o de convivir con personas desconocidas. Sin embargo, quedarse solo en casa durante días requiere que su espacio esté preparado de forma cuidadosa. Un descuido aparentemente menor puede convertirse en un problema serio. Repasamos punto por punto todo lo que hay que tener en cuenta.

Los gatos pueden quedarse en el lugar donde se sientan seguros si te marchas. / INFORMACIÓN

Agua: cuanta más, mejor

El agua es la prioridad número uno y, sin embargo, es uno de los puntos que más se improvisan. Si tu gato tiene un bebedero de fuente eléctrica, fantástico: déjalo en marcha. Pero no confíes solo en él. Antes de irte, distribuye varios recipientes con agua fresca por diferentes zonas de la casa: la cocina, el baño, junto a su zona de descanso favorita.

¿Por qué tantos? Porque los bebederos pueden atascarse, volcarse o simplemente quedarse vacíos antes de lo esperado. Cuantos más puntos de agua haya disponibles, menor es el riesgo de que tu gato pase horas sin hidratarse. Y un gato deshidratado es un problema veterinario que puede escalar rápido.

El pienso: la misma lógica que con el agua

Con la comida aplica exactamente el mismo principio: más cantidad, más puntos de acceso y, si es posible, un dispensador automático con programación horaria. Los dispensadores permiten mantener una rutina de alimentación aunque no haya nadie en casa, lo que reduce la ansiedad del animal y evita que coma todo de golpe en las primeras horas.

Si tu gato come pienso seco, calcular la cantidad para los días que estarás fuera es relativamente sencillo. Si come húmedo o combina ambos, lo más práctico es ajustarte al seco durante tu ausencia, ya que el húmedo se estropea con rapidez a temperatura ambiente.

Un gato casero. / INFORMACIÓN

Las puertas: un peligro que no siempre se anticipa

Este es uno de los errores más frecuentes y más fáciles de evitar. Los gatos son curiosos por naturaleza y pueden empujar puertas entornadas sin ningún problema (algunos también abrirlas, como más de un tutor sabe). El problema viene cuando esa puerta se cierra tras ellos y quedan atrapados en una habitación sin agua, sin comida y sin arenero. Lo sabemos: nuevo miedo desbloqueado, pero puede ocurrir.

Antes de irte, haz un recorrido por toda la casa y asegúrate de que ninguna puerta pueda cerrarse por corriente de aire o por el propio empuje del animal. Lo más sencillo es retirar los topes de goma, fijar las puertas con algún objeto o, directamente, dejarlas completamente abiertas. La habitación que más riesgo presenta es el baño, que suele tener la puerta más pesada y que cierra con mayor facilidad.

Juguetes: el aburrimiento también es un problema

Un gato aburrido es un gato que araña muebles, tira objetos y desarrolla conductas de estrés. Antes de irte, deja a mano una buena variedad de juguetes: ratones de peluche, varitas con plumas, pelotas con cascabel, túneles… Todo lo que sabes que le gusta.

Y si tienes la posibilidad, invierte en algún juguete automatizado: los hay que se activan solos a intervalos regulares, con movimientos impredecibles que simulan presas y mantienen al gato entretenido durante minutos. No son caros y la diferencia en el bienestar del animal es notable, especialmente en ausencias largas.

Es conveniente dejar ventanas abiertas para que puedan disfrutar de la luz y no desorientarse. / INFORMACIÓN

Una manta con tu olor: el detalle que más tranquiliza

Esto puede sonar a exageración, pero tiene una base etológica sólida. Los gatos se orientan en gran medida por el olfato, y el olor de su persona de referencia tiene un efecto calmante demostrado. Antes de hacer la maleta, deja una camiseta que hayas usado o una manta con la que hayas dormido en el sitio donde tu gato suele echarse. No tiene que ser bonita ni nueva: cuanto más impregnada esté de tu olor, mejor.

Este pequeño gesto puede reducir significativamente la ansiedad de separación, especialmente en gatos muy apegados a sus dueños.

Las ventanas: ni todas arriba ni todas abajo

Aquí hay dos errores opuestos que se cometen con frecuencia. El primero es cerrar todas las ventanas por miedo a que el gato escape o pase frío. El segundo es abrirlas en modo abatible pensando que así tendrá ventilación sin riesgo. Ni una cosa ni la otra.

Los gatos necesitan acceso a la luz solar. Una de las actividades favoritas de cualquier felino doméstico es echarse en una franja de sol que se desplace por el suelo o el sofá a lo largo del día. Dejar todas las persianas bajadas o los estores cerrados durante días es privarle de uno de sus mayores placeres y fuentes de calor. Deja al menos una ventana con entrada de luz, aunque sea con la persiana a media altura.

Ahora bien: las ventanas abatibles son una trampa mortal. Un gato que intenta pasar por el hueco de una ventana en posición abatible puede quedar atrapado por el tronco o el cuello con consecuencias gravísimas, incluso fatales. Este tipo de accidente es mucho más frecuente de lo que parece y tiene nombre propio en veterinaria: síndrome de la ventana guillotina. Antes de irte, cierra o bloquea cualquier ventana que pueda quedar en posición abatible. No hay término medio: abiertas del todo, con red protectora, o completamente cerradas.

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Y, aunque la tecnología avance y existan cámaras con las que poder asegurarnos de que nuestros michis están bien, una mano amiga que se pase por casa para asegurarse y que, además, pueda hacerle compañía, será siempre la mejor opción.