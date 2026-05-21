Los expertos coinciden: esta es la forma en que tu gato te dice que está feliz de verte (y tú no lo entiendes)

Los gatos tienen una forma muy particular de comunicarse. No siempre expresan lo que sienten con maullidos o con gestos evidentes, sino a través de pequeñas señales corporales: la postura, las orejas, la mirada, el ronroneo y, especialmente, la cola. Por eso, muchos comportamientos felinos pueden confundirse si se interpretan desde una lógica humana.

Una de las escenas que más dudas genera ocurre cuando el gato se acerca a su dueño, al sofá o a una pared, levanta la cola y la mueve rápidamente, como si temblara. Para muchas personas, ese gesto activa todas las alarmas: piensan que el animal está marcando territorio o que se está orinando fuera del arenero. Sin embargo, Juanjo, un veterinario con miles de seguidores en redes sociales, recuerda que “no siempre tiene por qué ser un marcaje, no siempre es orín”.

Marcado fantasma

Ese movimiento se conoce como “temblor de cola” o “marcado fantasma”. Puede parecerse al marcaje con orina porque el gato adopta una postura similar, con la cola levantada y pegado a una superficie. Pero la diferencia está en el contexto y en si realmente hay orina. En muchas ocasiones, no se trata de una conducta higiénica ni territorial, sino de una expresión emocional.

Según explica el especialista, “esa cola temblorosa muchas veces significa algo totalmente distinto”. El gato puede estar contento, excitado de forma positiva o simplemente saludando a una persona con la que tiene confianza. “Tu gato está feliz de verte, te está saludando, está muy contento porque estás ahí”, señala el veterinario. Es decir, lo que para el dueño puede parecer una mala conducta, para el animal puede ser una muestra de vínculo.

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La clave está en observar el resto del lenguaje corporal. Si el gato se acerca con la cola alta, se frota contra las piernas, busca contacto, ronronea o se muestra relajado, lo más probable es que esté expresando alegría. Este gesto suele aparecer cuando el dueño llega a casa, cuando le habla o cuando el animal quiere llamar su atención. En esos casos, la cola temblorosa puede ser una especie de saludo felino.

Castigo

El problema empieza cuando el propietario interpreta mal la señal y castiga al gato. “Si tu gato hace esto y tú lo castigas, esto puede desencadenar un estrés muy grande en tu gato”, advierte el veterinario. El animal no entiende que está siendo regañado por algo que, desde su punto de vista, era una aproximación positiva. El experto lo compara con una situación muy gráfica: es “como si alguien intenta darte un abrazo y el otro le castiga”.

Ese estrés puede tener consecuencias en la convivencia. Un gato castigado de forma injusta puede volverse más inseguro, evitar el contacto, esconderse o desarrollar problemas de conducta. Incluso puede acabar apareciendo un verdadero marcaje con orina como respuesta al malestar, al miedo o a la tensión en casa. Por eso, una mala interpretación puede provocar precisamente el problema que se quería evitar.

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La recomendación es sencilla: antes de regañar, conviene comprobar si realmente hay orina y observar el comportamiento completo del animal. Si no hay rastro, si el gato está relajado y si el gesto aparece en un contexto de saludo, no hay motivo para castigarlo. “La próxima vez que veas a tu gato hacer este temblor de cola, no lo castigues y dale unos cuantos mimos”, concluye el veterinario.