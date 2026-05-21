La Justicia lo confirma: tus vecinos pueden prohibirte tener perro o gato pese a la Ley de Bienestar Animal

Tener perro, gato o cualquier animal de compañía en casa ya no se vive como antes. Para muchas familias, no es “una mascota”: es uno más. Duerme en el sofá o en la cama de sus dueños, espera detrás de la puerta cuando llegas y forma parte de la rutina diaria de la vivienda.

Pero esa realidad emocional choca, a veces, con otra mucho menos amable: la convivencia en comunidades de vecinos.

Ruidos, olores, pelos en zonas comunes, miedo de otros residentes, jardines compartidos, ascensores pequeños o portales donde cada paseo deja una discusión pendiente. Y ahí es donde entra una pregunta que inquieta a muchos propietarios: ¿puede una comunidad de vecinos prohibir tener mascotas en el edificio?

Una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. El juzgado avaló un acuerdo comunitario que mantenía la prohibición de tener animales de compañía en el inmueble, con excepción de los perros guía, al entender que esa restricción no chocaba automáticamente con la Ley de Bienestar Animal.

No siempre basta con la Ley de Bienestar Animal: cuándo pueden prohibirte tener mascotas en el edificio. / INFORMACIÓN

La sentencia que avala limitar mascotas en un edificio

El conflicto comenzó cuando un propietario pidió anular un acuerdo aprobado por la comunidad en una Junta General Extraordinaria celebrada en diciembre de 2023. Ese acuerdo prohibía la tenencia de mascotas en el edificio.

El dueño recurrió a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para defender que la nueva normativa amparaba la convivencia con animales en el hogar. Sin embargo, el juzgado introdujo un matiz clave: esta ley protege a los animales y fija obligaciones para sus responsables, pero no reconoce un derecho absoluto a tener mascotas en cualquier inmueble.

Ese es el punto que cambia la lectura de muchos vecinos.

La Ley de Bienestar Animal no funciona como una carta blanca para tener animales en cualquier circunstancia. Obliga a cuidarlos, protegerlos y garantizar su bienestar, pero no elimina de golpe las normas comunitarias aprobadas conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.

La clave está en los estatutos y las normas internas

La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades regular la convivencia y el uso adecuado de los elementos comunes. El artículo 6 recoge que los propietarios pueden fijar normas de régimen interior para ordenar esos detalles cotidianos del edificio, siempre dentro de los límites legales y estatutarios.

Esto afecta especialmente a zonas como ascensores, escaleras, portales, patios, garajes o jardines comunitarios.

No es lo mismo tener un perro dentro de casa que permitirle circular sin control por espacios compartidos, dejar excrementos en zonas comunes o generar molestias constantes. En esos casos, la comunidad tiene margen para actuar.

Ahora bien, no vale cualquier prohibición improvisada. Para que una restricción tenga fuerza, debe estar aprobada correctamente y, si afecta al uso de las viviendas o a derechos de los propietarios, lo más seguro jurídicamente es que conste en los estatutos o en una norma comunitaria válida.

Ojo: no significa que cualquier comunidad pueda prohibir mascotas mañana

Este punto es importante para no caer en la trampa. La sentencia no significa que cualquier presidente de comunidad pueda colocar un cartel en el portal y prohibir perros y gatos de un día para otro. Tampoco implica que una simple queja vecinal baste para expulsar a un animal de una vivienda.

Lo que confirma el caso de Vigo es que una restricción comunitaria puede ser válida si está aprobada conforme a la ley y persigue fines de convivencia, salubridad o interés general.

Ese matiz es fundamental.

Porque una cosa es regular el uso de zonas comunes y otra muy distinta invadir sin más la vida privada de una vivienda. Cada caso puede depender de cómo esté redactada la norma, cuándo se aprobó, si figura en estatutos, si hubo unanimidad, si afecta a propietarios nuevos o antiguos y si existen molestias acreditadas.

Qué deben saber los dueños de perros y gatos

Para quienes viven con animales, la lectura práctica es clara: antes de comprar o alquilar una vivienda, conviene revisar los estatutos de la comunidad. Muchos problemas empiezan porque nadie pregunta hasta que ya está la mudanza hecha, el perro instalado y el primer vecino llamando al administrador.

También conviene actuar con sentido común. Llevar al perro atado en zonas comunes, limpiar siempre, evitar ladridos continuados, no dejar al animal suelto en patios o garajes y respetar a vecinos que puedan tener miedo no es solo civismo: también puede evitar conflictos legales.

La Ley de Bienestar Animal protege a los animales, sí. Pero también exige responsabilidad a quienes conviven con ellos.

El aviso para quienes tienen perro o gato: una comunidad puede limitar las mascotas en estos casos / INFORMACIÓN

La convivencia vecinal, en el centro del conflicto

El fondo del asunto va más allá de una sentencia. España es ya un país donde los animales de compañía ocupan un espacio enorme en la vida familiar. Pero los edificios no siempre están preparados para esa convivencia.

Y ahí aparece la tensión: quienes defienden que su perro forma parte de su familia frente a quienes reclaman descanso, limpieza y tranquilidad en su comunidad.

La sentencia de Vigo no cierra el debate. Lo reabre.

Porque deja un mensaje incómodo para muchos dueños: querer a un animal no borra automáticamente las normas de una comunidad. Pero también lanza otro aviso a las comunidades: prohibir no puede ser un gesto caprichoso, sino una decisión bien aprobada, proporcionada y jurídicamente sólida.

Al final, la convivencia con mascotas no se juega solo en los juzgados. Se juega cada día en el ascensor, en el portal y en ese pequeño gesto de recoger, sujetar, limpiar o evitar una molestia antes de que se convierta en guerra vecinal.