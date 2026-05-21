Manel Manzano, veterinario: “Hay un medicamento que le podemos dar a nuestro perro para casi cualquier tipo de dolor”

Cuando nuestro perro tiene dolor podemos tener muchas dudas sobre qué podemos hacer para ayudarles. No sabemos si las medicinas que tenemos en el botiquín sirven para ellos también o, si por el contrario, debemos tener alguna más específica para ellos. Si te asalta esta duda, el veterinario Manel Manzano en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’, lo deja claro: “Si vuestro perro tiene dolor no se os ocurra jamás darle ni paracetamol ni ibuprofeno salvo que vuestro veterinario os haya dado una dosis muy concreta y muy exacta”.

El veterinario explica que es “muy fácil cometer un error con la dosis” y añade que es el profesional de la medicina el que os tiene que informar si en vuestro caso concreto se puede administrar paracetamol “aunque ya os digo que no va a ser casi nunca”. Lo mismo ocurre con la aspirina y el ibuprofeno.

Antiinflamatorio para perros

Lo que sí recomienda tener en casa Manzano es un antiinflamatorio y su recomendación es el Meloxicam. “Es el más eficaz, más práctico de utilizar y con una buena relación calidad precio”, indica el sanitario que añade que hay varios nombres y marcas para este compuesto.

“Una de las grandes ventajas que tiene el Meloxicam es que básicamente lo podemos dar casi para cualquier tipo de dolor, ya sea articular, ya sea un dolor gástrico, ya sea un dolor inespecífico, para cualquier tipo de dolor nos viene muy bien”, añade Manzano, quien recuerda que es un medicamente que se vende con receta veterinaria y siempre sujeto a la recomendación de un profesional en cuanto a su uso y a su dosificación. Siempre consultar a un veterinario antes de administrar cualquier medicamento a nuestra mascota.

Remedios naturales para aliviar el dolor de nuestro perro

Si preferís un remedio natural para vuestro peludo, Manzano explica que para los dolores articulares se puede aplicar al animal una fuente de calor. Igualmente un alimento muy indicado es el Omega 3 así como el uso de suplementos a base de cúrcuma.

“La cúrcuma tiene un principio activo, la curcumina que es un antiinflamatorio natural muy eficaz. El Omega 3 lo podéis encontrar en forma de aceite de pescado y funciona super bien”, explica el veterinario aunque aclara que “no es aquello que digas que soluciono el problema al 100 %, de de un efecto rápido, pero sí que nos permite que el antiinflamatorio nos dé mejor resultado y que el animal se nos queje durante menos tiempo”.

“Si ya sabemos que el dolor es un dolor articular, casi siempre porque es un perrito mayor, podemos recurrir también a la glucosamina, un regenerador natural del cartílago de la articulación que viene muy bien que lo demos como suplemento”, relata Manzano que también recomienda los suplementos a base de cremas con arnica.