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El veterinario Manuel Manzano avisa: correr mucho no siempre cansa a un perro hiperactivo

El experto recomienda combinar ejercicio y olfato durante unos minutos para relajar mucho antes a esos perros que parecen tener energía infinita

Manuel Manzano revela el ejercicio que más agota a muchos perros hiperactivos sin necesidad de correr durante horas

Manuel Manzano revela el ejercicio que más agota a muchos perros hiperactivos sin necesidad de correr durante horas / INFORMACIÓN

C. Suena

C. Suena

Hay perros que pueden correr durante horas y volver a casa todavía más revolucionados que al salir. Pasa mucho con perros jóvenes, razas de trabajo o animales especialmente activos. Sales con ellos, juegan, corren detrás de la pelota, hacen kilómetros… y aun así siguen pidiendo marcha cuando tú ya no puedes más.

El veterinario Manuel Manzano cree que ahí está uno de los errores más habituales: pensar que un perro hiperactivo solo se cansa corriendo.

Y asegura que existe una forma mucho más eficaz de relajarlo en poco tiempo.

El consejo de Manuel Manzano para esos perros que parecen tener energía infinita

El consejo de Manuel Manzano para esos perros que parecen tener energía infinita / INFORMACIÓN

El ejercicio de 15 minutos para cansar a un perro hiperactivo

La idea es sencilla: combinar movimiento con trabajo mental. Manzano recomienda esconder pequeñas recompensas olorosas como pienso, una croqueta o algún snack que le guste, para que el perro tenga que buscarlas usando el olfato. Puede hacerse en un parque, en una terraza o incluso dentro de casa.

Mientras busca, el perro no solo se mueve. También se concentra, analiza y trabaja mentalmente. Y ahí está la clave.

Según explica el veterinario, muchos perros terminan más cansados después de 15 minutos olfateando y buscando que tras una hora corriendo sin parar.

También conviene adaptar el juego a la edad y al estado físico del animal. No es lo mismo un cachorro, un perro senior, un pastor joven o un perro con problemas articulares. La regla es sencilla: empezar fácil, evitar frustrarle y hacer que encuentre el premio.

Por qué el olfato agota a los perros

Para un perro, usar la nariz es muchísimo más importante de lo que parece. Olfatear activa su cerebro, reduce tensión y obliga al animal a centrarse en una tarea concreta. Por eso los juegos de búsqueda suelen ayudar a relajar especialmente a perros nerviosos o muy activos.

El American Kennel Club también recomienda este tipo de ejercicios de olfato como una forma eficaz de estimular mentalmente al perro y reducir el exceso de energía. Además, los paseos de olfato pueden gastar energía mental de forma parecida al ejercicio físico y ayudar a reducir conductas asociadas al exceso de energía, como mordisqueos o excavaciones.

El truco de 15 minutos que recomienda Manuel Manzano para relajar a un perro que no para quieto

El truco de 15 minutos que recomienda Manuel Manzano para relajar a un perro que no para quieto / INFORMACIÓN

El mejor momento para hacerlo

Manzano aconseja aprovechar sobre todo el último paseo del día. La idea es que el perro llegue a casa más relajado, con menos necesidad de seguir activándose y más predispuesto a descansar.

Y añade un último consejo: después del juego, ofrecerle un mordedor puede ayudar todavía más a descargar tensión y bajar revoluciones.

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Porque muchas veces el problema no es que el perro necesite correr más. Es que necesita cansarse de otra manera.

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