Thomi Müller, adiestrador canino, avisa: "Tu perro te está manipulando y tú ni te das cuenta"

Todos los dueños de perros han vivido esa escena. Estás comiendo algo. Coges las llaves para salir. O simplemente intentas decirle “no”. Entonces aparece la famosa mirada: ojos enormes, cejas levantadas y una expresión tan triste que hace sentir culpable a cualquiera. Y muchas veces funciona.

El adiestrador y experto en perros Thomi Müller asegura que esa “cara de pena” no siempre significa tristeza real. En muchos casos, explica, es una expresión que los perros han aprendido a utilizar porque saben que provoca una reacción en los humanos.

Y la ciencia lleva años estudiándolo.

Thomi Müller explica por qué tu perro te manipula cada vez que pone ojos de pena / INFORMACIÓN

El músculo que hace irresistibles a los perros

Investigadores descubrieron que los perros tienen un músculo facial prácticamente inexistente en los lobos: el levator anguli oculi medialis, relacionado con el movimiento que levanta la parte interna de las cejas. Ese gesto hace que los ojos parezcan más grandes y más “tiernos” para nosotros.

El estudio, publicado en PNAS, concluye que esta expresión pudo desarrollarse durante miles de años de domesticación porque ayudaba a reforzar el vínculo con las personas y aumentaba sus posibilidades de recibir atención, comida o cuidados.

Dicho de otra forma: los perros aprendieron que esa mirada funciona.

No es maldad, es comunicación

Hablar de “manipulación” no significa que tu perro esté planeando engañarte como una persona. Lo que ocurre es mucho más simple: si una conducta le da resultado, la repetirá.

Si cada vez que pone cara de pena recibe comida, caricias o consigue que canceles una salida, acabará entendiendo que esa expresión tiene premio.

Y ahí empieza el círculo.

El error que muchos cometen sin darse cuenta

El problema no es que el perro mire así. El problema es responder siempre igual. Muchos perros aprenden rapidísimo que basta una mirada concreta para conseguir algo. Un trozo de jamón. Subirse al sofá. Dormir en la cama. O evitar quedarse solos.

Por eso los expertos recomiendan coherencia. Si no quieres reforzar ciertas conductas, no conviene premiarlas “solo algunas veces”. Para el perro, precisamente esas excepciones son las más poderosas.

Pero ojo: a veces sí puede haber un problema real

Eso no significa que haya que ignorar siempre a un perro que pone cara triste. Si además de esa expresión aparecen apatía, falta de apetito, temblores, miedo, vómitos o cambios bruscos de comportamiento, puede haber dolor, estrés o enfermedad.

La clave está en el contexto. Porque una cosa es la mirada que aparece cuando abres una bolsa de comida. Y otra muy distinta un perro apagado que deja de actuar como siempre.

Thomi Müller avisa: tu perro sabe cómo manipularte cuando quiere conseguir algo / INFORMACIÓN

Entonces, ¿tu perro te manipula?

Quizá la pregunta correcta sea otra: ¿tu perro ha aprendido perfectamente cómo conseguir que le hagas caso?

La respuesta, para millones de dueños, probablemente sea sí. Y siendo sinceros, muchas veces caemos encantados.