¿Es injusto no dejar salir a tu gato a la calle? Un veterinario responde al debate que divide a muchas familias

¿Necesita un gato salir a la calle para ser feliz? La pregunta genera dudas entre muchas personas que conviven con felinos y temen que mantenerlos dentro de casa limite su bienestar. Sin embargo, para el veterinario Carlos, del canal Mascotas y Familias Felices, la cuestión no pasa por elegir entre libertad o encierro, sino por garantizar una vida segura y estimulante al animal.

El especialista se muestra contrario a que los gatos domésticos salgan solos y sin supervisión, especialmente en entornos urbanos. Según explica, la calle puede ofrecerles estímulos como explorar, trepar o perseguir pequeñas presas, pero también los expone a riesgos que no pueden controlar: atropellos, peleas con otros animales, personas malintencionadas o enfermedades.

“El gato es un animal doméstico, es vulnerable y necesita de ti para que le des seguridad”, sostiene el veterinario, que insiste en que no se debe idealizar la vida exterior como si todos los gatos estuvieran preparados para desenvolverse fuera del hogar.

La calle no siempre es sinónimo de bienestar

Uno de los argumentos habituales para dejar salir a un gato es pensar que dentro de casa se aburrirá. Carlos reconoce que estos animales son curiosos y que el exterior puede resultarles atractivo. Sin embargo, asegura que esa necesidad de explorar también puede atenderse en el hogar.

Para ello, recomienda adaptar la vivienda con rascadores, escondites, zonas elevadas, juegos, acceso seguro a ventanas y pequeños cambios en el entorno que despierten su curiosidad. Incluso separar ligeramente un sofá de la pared puede convertirse en un nuevo pasillo de exploración para el animal si se acompaña de juego e interacción.

El veterinario también desmonta la idea de que los gatos que viven en la calle pasan el día jugando o relacionándose amistosamente con otros felinos. En muchos casos, explica, los gatos están pendientes de defender su territorio, conseguir alimento o evitar amenazas. Además, el encuentro entre un gato doméstico y otro animal en la calle puede terminar en una situación de estrés o en una pelea.

A ello se suman los posibles contagios. Aunque un gato esté vacunado y esterilizado, puede exponerse a enfermedades que no siempre se evitan con vacunas, como la inmunodeficiencia felina, además de parásitos intestinales o infecciones transmitidas mediante mordiscos y arañazos.

Salir de forma controlada

Que un gato no deba salir solo no significa que tenga que vivir aislado del exterior. El veterinario plantea alternativas como los llamados catios, espacios cerrados conectados a la vivienda que permiten al animal tomar el aire y observar lo que ocurre fuera sin peligro. También recomienda proteger balcones, terrazas y jardines con redes o sistemas que eviten escapes.

Otra posibilidad, siempre que el gato lo tolere, es acostumbrarlo poco a poco al arnés y a la correa, primero dentro de casa y después en espacios tranquilos y controlados. También pueden habilitarse ventanas seguras desde las que el animal contemple pájaros, movimiento o luz natural.

En el caso de gatos rescatados de la calle, la adaptación puede requerir más paciencia, especialmente si han vivido mucho tiempo en el exterior. Aun así, Carlos asegura que muchos terminan acostumbrándose a una vida doméstica segura.

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Así, la responsabilidad no consiste únicamente en impedir que el gato salga, sino en ofrecerle dentro del hogar todo lo que necesita: juego, exploración, refugios, atención y tranquilidad. La calle puede parecer una aventura, pero una casa preparada también puede convertirse en un territorio completo para un felino.