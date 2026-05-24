“Las barrigas calvas no son normales”: el aviso de una veterinaria si tu gato pierde pelo en esta zona

Que un gato se lama es completamente normal. Forma parte de su rutina diaria, de su higiene y de su forma de comportarse. Lo que ya no debería pasarse por alto es descubrir que la barriga empieza a quedarse sin pelo, con zonas cada vez más claras o incluso completamente calvas.

La veterinaria Alba López ha lanzado un aviso claro a los propietarios de felinos: “Las barrigas calvas no son normales”.

La pérdida de pelo en el abdomen puede aparecer de forma progresiva y, al principio, confundirse con una simple muda o con una costumbre del animal. Sin embargo, detrás de esa imagen puede haber desde un lamido excesivo provocado por picor hasta un problema de estrés, alergia o alguna enfermedad dermatológica.

El acicalamiento excesivo es una de las causas más habituales de la alopecia simétrica felina, una pérdida de pelo que suele verse precisamente en el abdomen, las ingles o la parte interior de las patas traseras. Los gatos, además, pueden lamerse cuando están solos, por lo que muchas familias no descubren el problema hasta que la zona ya presenta una falta evidente de pelo.

¿El pelo se cae o el gato se lo arranca?

Alba López explica que el primer paso debe darse en la consulta veterinaria. El profesional puede realizar una tricoscopía, una observación del pelo que permite comprobar si este se ha roto porque el gato se lame o se muerde de manera insistente, o si, por el contrario, se está cayendo por otro motivo.

Esta diferencia es importante. Cuando el pelo aparece arrancado por el propio animal, las causas pueden estar relacionadas con una alergia, que le provoca picor, o con una situación de estrés que le lleva a lamerse de manera repetitiva. Si el pelo se cae sin que el gato se lo haya quitado, será necesario buscar el origen y establecer el tratamiento adecuado.

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El picor o el dolor pueden estar detrás de muchas pérdidas de pelo en gatos. Entre las posibles causas aparecen alergias, parásitos, infecciones de la piel y, en algunos casos, un acicalamiento excesivo asociado al estrés.

Cambios en casa que pueden afectar al gato

Cuando se sospecha que la pérdida de pelo está vinculada al estrés, la veterinaria recomienda observar con atención la vida diaria del animal. Un nuevo gato en casa, una convivencia difícil, cambios de rutina o una mala distribución de los recursos pueden influir en su bienestar.

Por eso, aconseja revisar si dispone de suficientes areneros, comederos y bebederos, si tiene espacios tranquilos y si existe tensión con otros gatos. También plantea acudir a un veterinario etólogo especializado en felinos y anotar cualquier cambio de conducta que pueda ayudar a encontrar el origen del problema.

Entre las opciones que menciona se encuentran productos calmantes o ansiolíticos naturales, como el CBD, pero cualquier medida de este tipo debe valorarse con un veterinario antes de administrarla.

Cuando detrás hay una alergia

Si el gato se lame porque siente picor, la alergia puede ser una de las explicaciones. López señala que el veterinario puede valorar la respuesta a tratamientos contra el picor, productos tópicos calmantes, toallitas específicas para piel atópica o pruebas para buscar el origen de la reacción.

También menciona suplementos como omega 3, quercetina o bromelina, siempre dentro de una pauta profesional. La clave está en no tratar la barriga calva como un problema estético: el pelo perdido es, en muchos casos, la señal visible de algo que está incomodando al animal.

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Cuándo pedir cita con el veterinario

Una zona sin pelo en la barriga, especialmente si crece, aparece acompañada de enrojecimiento, heridas, picor, cambios de comportamiento o lamidos insistentes, merece una consulta. Determinar si el gato se arranca el pelo o si este se cae por otra causa es el punto de partida para saber qué está ocurriendo y evitar que el problema avance.