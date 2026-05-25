La UE cambia las normas de los productos de limpieza: los detergentes ya no se podrán testar en animales

El pasado mes de marzo la Unión Europea daba un paso más en la eliminación de los ensayos con animales al aprobar una nueva norma sobre su experimentación en detergentes y tensoactivos. A pesar de que la creencia popular se centra en que este tipo de ensayos se realizan únicamente en la industria farmacéutica y de la cosmética, lo cierto es que también se usa para productos del sector de la limpieza.

Es por ello que el artículo 7 del Reglamento (UE) 2026/405 regula este aspecto en el que indica que “el cumplimiento de los detergentes y tensioactivos del presente Reglamento se establecerá mediante métodos de ensayo sin animales que hayan sido validados a escala internacional o de la Unión”. Es decir, los fabricantes deberán recurrir a métodos alternativos reconocidos antes de poner sus productos en el mercado.

La norma va más allá y prohíbe introducir en el mercado detergentes o tensioactivos cuya formulación final, ingredientes o combinaciones de ingredientes hayan sido objeto de ensayos con animales para cumplir este reglamento. Esta prohibición afecta tanto al producto terminado como a los componentes utilizados en su fabricación.

Hay un matiz importante: la regulación permite seguir usando los datos obtenidos antes del 22 de marzo de 2026. Por tanto, no invalida automáticamente información histórica ya generada, pero sí cierra la puerta a nuevos ensayos con animales vinculados al cumplimiento de esta normativa a partir de esa fecha.

Excepciones a la norma

El reglamento contempla una excepción muy limitada. En circunstancias excepcionales, si existen dudas sobre la seguridad de un ingrediente, la Comisión Europea podrá autorizar ensayos con animales mediante una decisión de ejecución. Para ello, deberá justificarse que el ingrediente está ampliamente extendido, que no puede sustituirse por otro con función similar y que existe un problema ambiental o de salud humana suficientemente acreditado.

Esta medida se enmarca en la política europea de reducir progresivamente el uso de animales en investigación. La Directiva 2010/63/UE ya recogía los principios de reemplazo, reducción y refinamiento en el uso de animales con fines científicos.