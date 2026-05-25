Espigas, leishmania y golpes de calor: guía de claves para cuidar bien a tu perro antes y durante el verano

Llega el calor y con él algunas de las cosas que más hay que tener encuenta si tienes perro. Y es que, además de la hidratación, los parásitos y las espigas forman parte de algunas de las cosas más a tener en cuenta si quieres que tu perro pase un verano sano (y si puede ser, fresco).

La veterinaria María Vetican ha dado ha través de sus redes sociales una serie de consejos imprescindibles para empezar a aplicar cuanto antes por el bien de nuestros peludos.

Los perros han desarrollado una mirada capaz de activar nuestro instinto de protección y conseguir que acabemos cediendo / INFORMACIÓN

Pipetas y vacuna de la leishmania: la prevención empieza antes del verano

No hay que esperar al verano. Una de las primeras cosas que recomienda la veterinaria María Vetican es poner ya tanto las pipetas como la vacuna de la leishmania. Y es que con el aumento de las temperaturas, pulgas, garrapatas y mosquitos empiezan a estar más presentes, por lo que es importante revisar si el perro lleva al día sus pipetas, collares o tratamientos antiparasitarios.

En el caso de la leishmaniosis, la prevención es especialmente importante. Esta enfermedad se transmite por la picadura del flebótomo, un insecto que puede afectar a perros y también tiene relevancia en salud pública. La vacunación puede formar parte de la estrategia preventiva, pero no sustituye a los repelentes externos: debe valorarse con el veterinario según la edad, estado de salud, zona donde vive el animal y nivel de exposición.

Así que la recomendación es clara: si aún no lo has hecho, pide cita previa en tu clínica de confianza para revisar el calendario vacunal y poner al día a tu perro.

Un cachorro de perro. / Shutterstock

Deslanar, no rapar: cómo ayudar al perro con la muda

No, no se trata de rapar a tu perro para que pase menos calor: de hecho, rapar a un perro porque sí puede exponerlo a los rayos del sol, a quemaduras graves y a las irritaciones. Lo más recomendable es deslanar, no rapar.

Después del frío, muchos perros empiezan a soltar más pelo, especialmente los de doble capa o manto denso. Deslanar ayuda a retirar el pelo muerto acumulado y favorece que la piel respire mejor, sin eliminar la protección natural del manto.

Otro de los cuidados de esta época es el deslanado. Lo más recomendable es usar herramientas adecuadas o acudir a una peluquería canina, sobre todo si el perro tiene mucho subpelo, nudos o una muda muy intensa.

Cuidado con las espigas

Las espigas son uno de los riesgos más frecuentes de la primavera y el verano. Como advierte María Vetican, “ya hay, todavía están verdes, pero según dónde vivas se secarán antes o después”. El problema aumenta cuando se secan, porque se desprenden con facilidad y pueden engancharse al pelo, clavarse en la piel o introducirse en zonas sensibles.

Después de pasear por parques, solares, caminos o zonas de hierba alta, conviene revisar bien orejas, patas, axilas, ingles, ojos y hocico. Las espigas pueden causar heridas, otitis, molestias o infecciones si no se detectan a tiempo.

Si tu perro se sacude mucho la cabeza, se lame una pata de forma insistente o estornuda repetidamente, es probable que la culpable sea alguna espiga. Lo mismo ocurre si cojea o mantiene un ojo cerrado. Lo más prudente es acudir al veterinario y no intentar extraer una espiga clavada muy profundamente en casa.

Un perro durante un paseo en el campo. / INFORMACIÓN

Ojo con las horas y la hidratación

La rutina también debe adaptarse con la subida de las temperaturas. Los paseos largos y los juegos más intensos deben evitarse durante las horas centrales del día, especialmente si vives en Alicante. Lo ideal es salir temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando el suelo y el ambiente están más frescos.

La hidratación también debe reforzarse. El perro debe tener acceso permanente a agua limpia y fresca, y en días especialmente calurosos puede ayudar colocar varios bebederos, llevar botella portátil o refrescar zonas como patas, pecho y abdomen si vuelve muy acalorado del paseo.

Y ojo con las patas: tu perro puede quemarse si camina descalzo sobre las aceras expuestas a las altas temperaturas.

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Cómo saber si tu perro tiene un golpe de calor (y qué hacer)

En verano y especialmente durante las olas de calor y los cambios bruscos de temperatura hay que prestar especial atención a los gestos y reacciones de nuestra mascota: un perro que jadea de forma excesiva, que está decaído, que se tambalea, que babea mucho, que parece desorientado o hasta incluso que vomita - en el peor de los caoss- puede estar teniendo un golpe de calor. Ante esta sospecha es urgente trasladarlo a una zona fresca, mojarlo con agua templada o fresca -sin cambios bruscos extremos- y contactar cuando antes con un veterinario. Estar atentos y actuar rápidamente es clave para la vida de los peludos.