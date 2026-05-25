La Ley de Bienestar animal lo confirma: te pueden poner una multa, quitarte a tu mascota o ponerte trabajos en beneficio de la comunidad

Hasta 200.000 euros. Esta es la máxima penalización que contempla la Ley de Bienestar animal para las personas que cometan infracciones muy graves como la cría o el comercio de animales por personas no autorizadas, el adiestramiento para peleas y riñas o la eutanasia con medios inadecuados.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida popularmente como Ley de Bienestar animal, tiene como objetivo mejorar la protección de los animales y evitar la comercialización y cría indiscriminada de los mismos.

Algunas de las medidas más polémicas que recoge la ley está la obligatoriedad de realizar un curso antes de tener una mascota o el de contratar un seguro. Pero también hay otras relativas al tiempo que puede pasar solo el animal o la imposibilidad de dejarlos en una terraza, por ejemplo.

Multas de la Ley de Bienestar animal

La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, en función del daño causado, la intencionalidad y el riesgo para el animal.

Las infracciones leves pueden sancionarse con multas de entre 500 y 10.000 euros. En este grupo se incluyen conductas como no comunicar la pérdida de un animal, mantener datos desactualizados en el registro o incumplir determinadas obligaciones administrativas relacionadas con la tenencia responsable.

La Ley de Bienestar animal prevé multas de hasta 200.000 euros / INFORMACIÓN

Las infracciones graves están castigadas con sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. Aquí aparecen situaciones como no ponerle microchip, usar métodos agresivos en la educación del animal o abandonarlos.

Por último, las infracciones muy graves pueden alcanzar multas de entre 50.001 y 200.000 euros. Entre ellas figuran el sacrificio no autorizado de animales, la eutanasia fuera de los supuestos permitidos por la ley, la cría o comercialización ilegal y los casos de maltrato que provoquen lesiones graves o la muerte del animal.

La cuantía final dependerá de factores como la reincidencia, el beneficio económico obtenido o el daño causado al animal.

Un cachorro de perro. / INFORMACIÓN

Otras sanciones de la Ley de Bienestar animal

Además de las multas económicas, el artículo 77 de la Ley de Bienestar animal contempla una serie de sanciones accesorias que pueden aplicarse dependiendo de la gravedad de la infracción.

Entre ellas se encuentran las siguientes: