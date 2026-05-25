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Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace el ‘pataleo de conejo’ es para defenderse contra posibles depredadores”

Este movimiento responde a la propia naturaleza felina y puede ocurrir con juguetes, mantas o cojines

Un gato con su dueño

Un gato con su dueño / INFORMACIÓN

C. Suena

C. Suena

Estás en casa y tu gato empieza a golpear con fuerza con las patas traseras abrazando a un juguete. ¿Qué está haciendo? Pues la explicación es muy fácil, este comportamiento se conoce como “bunny kicking” o “pataleo salvaje” o “pataleo de conejo”, porque recuerda al movimiento que hacen los conejos cuando patean.

Pues la explicación a este comportamiento de los gatos la encontramos en su propia naturaleza. Cuando un gato “captura” una presa (o en este caso a un juguete, una manta o un cojín) lo sujeta con sus patas delanteras mientras que golpea con las traseras para inmovilizarla o para defenderse de posibles contraataques.

Juanjovet, veterinario con un canal de TikTok con casi 60.000 seguidores, explica este movimiento felino. “En la naturaleza, el arma más poderosa que tiene un gato es la mordida, pero no cuando se siente amenazado la herramienta más efectiva que tiene son sus patas traseras”, explica. 

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En este sentido, sigue comentando que hace esto para intentar que su presa le suelte. “Si lo hace con sus juguetes es porque sus patas traseras son el músculo más importante que tiene en el cuerpo y este pataleo hace que pueda defender de forma más efectiva contra posibles depredadores”, indica.

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