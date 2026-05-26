Ya está en vigor: la Ley de Bienestar animal obliga a esterilizar a los gatos antes de los seis meses

Si tienes un gato en casa o tienes pensado adoptar alguno debes tener algunas cosas claras y conocer la Ley de Bienestar animal que fue aprobada en el año 2023 en nuestro país.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha supuesto uno de los mayores cambios normativos en materia de animales de compañía en las últimas décadas. La norma tiene como objetivo controlar la cría indiscriminada, proteger a las mascotas y evitar el abandono, por lo que establece diversas obligaciones a los dueños.

Entre las novedades más importantes destaca la obligación de identificar a perros, gatos y hurones mediante microchip, así como comunicar pérdidas, robos o fallecimientos. También se endurecen las condiciones para la cría de animales y se obliga a realizar un curso para poder tener una mascota y contratar un seguro, ambas todavía no están en vigor.

La ley también establece obligaciones relacionadas con los cuidados básicos. Los propietarios deben garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria, condiciones higiénicas y protección frente a temperaturas extremas. Además, se prohíbe dejar animales de forma permanente en terrazas, balcones, trasteros, sótanos o vehículos en situaciones que puedan poner en riesgo su salud.

Otro punto importante es el endurecimiento de las sanciones. La ley contempla multas por abandono, cría irregular, falta de identificación o incumplimiento de las obligaciones sanitarias y de bienestar. Todo ello queda recogido en sanciones leves, graves o muy graves que pueden suponer hasta 200.000 euros de multa.

Agencia ATLAS / Foto: Jordi Cotrina

Esterilización obligatoria de gatos

Uno de los apartados que más ha llamado la atención en relación a los gatos lo encontramos en el artículo 26, que recoge las obligaciones de los propietarios. En el apartado i) dice: “identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía”.

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Con esta medida se busca controlar las camadas no deseadas y frenar el crecimiento de colonias felinas abandonadas.

Además de esta obligación general, la esterilización también puede exigirse en otros supuestos contemplados por normativas autonómicas o municipales relacionadas con la gestión ética de colonias felinas. La ley también establece que los centros públicos de protección animal y los refugios deberán esterilizar a perros, gatos y hurones antes de su entrega en adopción.