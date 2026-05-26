Manuel Manzano, veterinario, desvela los mejores alimentos para perros y destaca uno: “Es un superalimento”

Hay perros que no necesitan oír su nombre para aparecer en la cocina. Les basta con detectar el sonido de la puerta de la nevera, el olor de una pechuga en la plancha o el simple gesto de abrir un yogur. Y ahí llega la duda de siempre: ¿qué alimentos de los que tenemos en casa pueden comer los perros sin peligro?

El veterinario Manuel Manzano lo aborda en uno de sus vídeos y empieza con un matiz importante. No habla de sustituir la dieta del perro por comida humana, sino de alimentos que pueden aportar “un beneficio extra” en momentos concretos: perros con poco apetito, animales que salen de una enfermedad o mascotas que necesitan un apoyo puntual.

“La carne magra es fundamental para cualquier perro”

Manzano coloca la carne magra entre los alimentos más interesantes. Lo dice sin rodeos: “La carne magra es fundamental para cualquier perro”. Pollo o pavo pueden ser buenas opciones, siempre bien preparados: sin huesos, sin piel, sin salsas y sin grasa de más. El veterinario advierte de que las carnes grasas pueden pasar factura si se convierten en costumbre, porque favorecen el aumento de peso y pueden relacionarse con problemas como la pancreatitis.

Su forma de prepararla también es clara: “Sin nada de aceite, nada, absolutamente nada”.

Manuel Manzano lo deja claro: estos alimentos pueden complementar la dieta de tu perro sin caer en las sobras / INFORMACIÓN

El pescado, mejor cocinado y sin espinas

Otro de los alimentos que más destaca Manuel Manzano es el pescado, especialmente el salmón y el atún. Y no lo recomienda simplemente “porque les guste”. El veterinario explica que estos pescados tienen un contenido muy interesante de omega-3, unas grasas saludables que pueden ayudar sobre todo a perros con problemas de piel, pelaje apagado o molestias articulares. De hecho, comenta que estos ácidos grasos ayudan a mejorar “la piel del perro, el pelaje” y que, gracias a su efecto antiinflamatorio, pueden servir de apoyo en perros con artritis o inflamación.

Aquí hay algo que muchos dueños notan enseguida: perros con el pelo más seco, descamación o pelaje sin brillo que mejoran cuando la alimentación incorpora grasas de mejor calidad.

Pero el veterinario vuelve a insistir en una idea que repite durante toda su explicación: el problema muchas veces no es el alimento, sino cómo se prepara. Porque una cosa es un poco de pescado cocinado de forma sencilla. Y otra muy distinta son restos de atún en aceite, pescado con sal, conservas, fritos o preparaciones llenas de especias.

Por eso Manuel Manzano recomienda cocinarlo al vapor o a la plancha, “vuelta y vuelta”, dejando el interior jugoso y evitando completamente sal, aceite y condimentos. Y añade otro detalle importante: siempre sin espinas.

Porque el pescado puede ser un complemento muy interesante para algunos perros, pero una espina pequeña puede terminar convirtiendo una comida aparentemente saludable en una visita urgente al veterinario.

El superalimento clave para los perros

El huevo es uno de los alimentos que más defiende el veterinario. Manzano lo resume con una frase muy potente: “Es un superalimento”. Lo recomienda porque aporta una combinación muy completa de aminoácidos esenciales y otros nutrientes que pueden venir especialmente bien en etapas delicadas del perro. Por eso comenta que resulta interesante tanto en cachorros, porque ayuda al desarrollo del sistema nervioso, como en perros mayores, donde puede servir de apoyo frente al deterioro cognitivo asociado a la edad.

Además, insiste en que no solo destaca por la proteína. Según el veterinario, también puede ayudar a mejorar el pelaje y aportar componentes que resultan útiles incluso en algunos perros con problemas hepáticos. De hecho, sorprende con una frase que rompe una idea bastante extendida: “A un animal que tenga una hepatitis o un hígado graso, aunque os parezca increíble, se le puede dar huevo”.

Pero lanza una advertencia importante: “No se os ocurra darle el huevo crudo”. La opción más segura y sencilla es el huevo cocido, sin sal y sin acompañamientos.

Manuel Manzano aclara qué comida humana puede beneficiar a tu perro si la preparas bien / INFORMACIÓN

Calabaza y zanahoria para digestiones delicadas

Hay alimentos que muchísimos dueños asocian automáticamente a las dietas blandas de los perros. Y la zanahoria y la calabaza están entre los más habituales.

Manuel Manzano habla de ambas como dos ayudas muy interesantes para perros con digestiones delicadas, diarreas leves o molestias intestinales. Pero explica algo que mucha gente desconoce sobre la zanahoria: su relación con la famosa sopa de moro.

El veterinario recuerda que esta preparación empezó utilizándose hace décadas en niños con diarrea antes incluso de que existieran muchos antibióticos modernos. ¿La clave? Según explica, la zanahoria contiene unos compuestos llamados oligosacáridos que “engañan” a ciertas bacterias intestinales, haciendo que se adhieran al alimento en lugar de quedarse pegadas al intestino. Por eso muchos veterinarios siguen recurriendo a preparaciones suaves con zanahoria hervida cuando un perro tiene el estómago revuelto.

La calabaza va por un camino parecido, aunque Manzano destaca sobre todo su contenido en fibra. Explica que puede venir especialmente bien en perros con diarrea, estreñimiento o digestiones irregulares porque ayuda a regular el tránsito intestinal y suele resultar muy digestiva.

Y aquí aparece una escena muy típica en muchas casas: el perro que lleva horas con molestias digestivas y termina comiendo mejor un poco de arroz hervido con calabaza o zanahoria que su comida habitual.

No es una cura milagrosa ni sustituye al veterinario si el problema continúa. Pero sí puede ser una ayuda sencilla y bastante útil cuando el aparato digestivo está sensible.

Pollo, huevo, yogur o calabaza: Manuel Manzano explica qué alimentos pueden ayudar a tu perro / INFORMACIÓN

Yogur natural: solo si es de verdad natural

Hay perros que pueden pasarse horas ignorando el pienso… hasta que alguien añade una cucharada de yogur. Y precisamente por eso el yogur natural es otro de los alimentos que Manuel Manzano destaca como beneficiosos para nuestros peludos. Pero hace una advertencia muy clara desde el principio, debe ser “sin azúcar, sin edulcorantes y sin nada”.

Nada de yogures de sabores, colorantes o productos “light” llenos de ingredientes que un perro no necesita. El veterinario explica que el yogur natural puede ser interesante para los perros sobre todo por su contenido en probióticos, hasta el punto de definirlo como “una fuente impresionante de probióticos”.

¿Y eso en qué se nota? Pues en algo que muchísimos dueños reconocen enseguida: perros con digestiones delicadas, ruidos intestinales, heces irregulares o poco apetito que toleran mejor la comida cuando llevan una pequeña cantidad de yogur mezclada.

Además, Manzano comenta que también puede servir para “cambiarle un poco el sabor a la comida” y hacer más apetecible el pienso en perros aburridos de comer siempre lo mismo. Y tiene bastante sentido. Muchos perros reaccionan enseguida a cambios pequeños en textura, olor o temperatura. Por eso algunos comen con más ganas cuando el alimento resulta más fresco o cremoso.

Eso sí, el veterinario no lo plantea como algo universal.

Porque igual que hay perros que lo toleran perfectamente, otros reaccionan mal a los lácteos. Si aparecen gases, diarrea, molestias digestivas o malestar después de tomarlo, lo más sensato es retirarlo y consultar con el veterinario si las molestias continúan.

Ni sobras ni embutido: los alimentos que Manuel Manzano sí recomienda para perros / INFORMACIÓN

Manzana, arroz integral, espinacas y patata dulce para tu perro

Más allá del pollo, el huevo o el pescado, Manuel Manzano también menciona alimentos que sorprenden a muchos dueños porque no suelen asociarse directamente a la alimentación canina. Uno de ellos es la manzana. De hecho, el veterinario la define como “la fruta más interesante para cualquier perro”.

¿La razón? Explica que aporta vitaminas, fibra y pectina, un tipo de fibra que ayuda a generar sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal. Y eso puede venir bien sobre todo en perros muy glotones o con digestiones algo irregulares.

Pero aquí vuelve a aparecer una advertencia importante. La manzana no puede darse de cualquier manera. Manzano insiste en retirar siempre el corazón y las semillas negras porque contienen compuestos que, consumidos de forma habitual, pueden resultar tóxicos para el perro.

Otro alimento que menciona es el arroz integral. Aunque el arroz blanco suele asociarse más a las dietas blandas, el veterinario explica que el integral tiene el “plus” de conservar la cáscara y aportar más fibra. Y esa fibra tiene varios efectos que muchos dueños conocen bien: perros que se sacian antes, animales con tendencia al estreñimiento o digestiones que se estabilizan mejor después de varios días con diarrea.

Las espinacas también aparecen en su lista, aunque aquí el interés está sobre todo en los antioxidantes. Manzano explica que pueden servir como apoyo preventivo frente a procesos inflamatorios y oxidativos del organismo. Eso sí, vuelve a desmontar otro error típico de cocina casera: nada de añadir ajo “para darle sabor”. El veterinario recuerda que el ajo puede ser tóxico para los perros.

Y el último alimento que destaca es la patata dulce o boniato, especialmente útil como fuente de carbohidratos fáciles de digerir en perros convalecientes o delicados del estómago. Según explica, aporta energía sin provocar picos tan bruscos de azúcar y suele sentar bastante bien.

Además, el experto recuerda que no hace falta convertir la comida del perro en una receta sofisticada.Muchas veces, cuanto más simple, mejor.

Hervido, cocinado de forma suave y sin sal, aceite, ajo ni salsas. Porque un alimento saludable puede dejar de serlo en cuanto entra en juego el exceso de grasa, condimentos o ingredientes pensados para humanos, no para perros.

El gran aviso: no todo lo humano sirve para perros

Este es el punto que conviene no olvidar. Que un alimento sea natural no significa que sea seguro. De hecho, huesos cocidos, cebolla, ajo, chocolate, uvas, pasas, embutidos, comidas muy grasas, dulces o productos con xilitol pueden ser peligrosos para los perros.

Manzano no plantea estos alimentos como una barra libre, sino como complementos bien elegidos. Una cosa es añadir un poco de pollo cocido o calabaza a la dieta. Otra muy distinta es alimentar al perro con sobras del plato.

Porque muchas veces el problema no está en darle comida “de casa”. Está en darle comida de casa mal preparada.