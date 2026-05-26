Retiran dos lotes de un medicamento veterinario para perros y gatos por un problema de calidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta de calidad veterinaria por el medicamento Nicilan 40 mg/10 mg comprimidos para perros y gatos, con número de registro 1814 ESP. Se trata de un tratamiento de infecciones bacterianas.

La alerta, fechada este 25 de mayo de 2026, afecta a los lotes X002 y Z001, distribuidos en España. Según el documento oficial, el problema se ha detectado por un resultado fuera de especificaciones en el contenido de ácido clavulánico y también en el test de disolución de ese mismo principio activo.

Qué medicamento está afectado

El producto afectado es Nicilan 40 mg/10 mg comprimidos para perros y gatos, un medicamento veterinario cuyo titular es Laboratorios Calier S.A., con sede en Les Franqueses del Vallès, en Barcelona.

La medida no afecta a todos los lotes del medicamento, sino únicamente a los identificados como X002 y Z001.

Retirada del mercado

La actuación acordada es iniciar la retirada del mercado de esos dos lotes. La distribución figura en la alerta como “a nivel de veterinario”, por lo que el control se centra en el canal profesional.

Las comunidades autónomas deberán supervisar la retirada del medicamento, según recoge la propia alerta.

Para los propietarios de perros o gatos, la recomendación prudente es consultar con su veterinario si tienen en casa este medicamento y comprobar el número de lote antes de administrarlo.