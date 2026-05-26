Alberto Sanz, adiestrador canino: “La mayoría comete el mismo error y le pone la correa al perro justo antes de salir y eso sólo lo activa más”

Hay muchos perros que sólo esperan el momento del día en el que van a salir a la calle. Este deseo de pasear y salir al exterior hace que estén impacientes o más nerviosos de lo habitual y que cuando salen lo hagan acelerados, tirando de la correa y reaccionando a todo lo que ven, a personas y a otros perros.

Si quieres cambiar este comportamiento y que tu perro salga más relajado y podáis tener un paseo tranquilo, el adiestrador canino Alberto Sanz da en su cuenta de TikTok tres claves sobre cómo hacerlo. No sólo son tres consejos, son tres explicaciones de por qué y cómo hacer cada cosa para que el paseo con tu perro sea sin estrés y comience con calma.

Prepararse y luego correa

Para Sanz la mayoría de las personas comete el mismo error: “Prepararse primero y ponerle la correa justo antes de salir y eso sólo activa más al perro”. Para contrarrestar esto lo que podemos hacer es hacerlo al revés: ponerle la correa y decirle que se tumblr. A continuación, nosotros pasamos a hacer el resto de cosas que tenemos pensado como desayunar, vestirnos, ponerlos zapatillas o coger las llaves. “Con estos gestos bajará revoluciones antes de salir”, explica.

Cambiar las rutinas

Va ligado con lo anterior. Si siempre haces la misma rutina antes de salir el perro comienza a acelerarse y le empiezan a subir las pulsaciones porque sabe exactamente lo que va a pasar. “Coges las llaves y las dejas en otro sitio, te pones las zapatillas y sigues haciendo tus cosas por casa…”, explica el adiestrador, para que tu perro no siempre sepa qué va a ocurrir y pueda estar más tranquilo.

El paseo largo no siempre ayuda

Pese a la creencia generalizada, Sanz opina que lo único que se consigue con un paseo largo si el perro sale acelerado es reforzar lo que no os viene bien. “Los paseos deben ser más cortos, de más calidad, para conectar con nuestro perro”, explica Sanz, quien añade que “si nos cruzamos con menos estímulos estaremos más tranquilos. Al principio no va de cansarlo va de crear un vínculo”.

No se trata de que sea un paseo más corto en minutos sino que sea más corto en distancia ya que nos permitirá reforzar la calma, la atención y podremos llevar la correa floja. Cuando consigamos todo eso podemos ampliar la ruta.