Los veterinarios advierten: estas son las once señales silenciosas que pueden revelar que tu gato padece una enfermedad renal

Se trata de unas de las patologías más frecuentes en gatos mayores. Según explica el veterinario experto en felinos JuanjoVet, lo más peligroso y a tener en cuenta de la enfermedad renal en gatos es que es tan silenciosa como progresiva, lo que hace que muchas veces se detecte tarde. Por esta razón, el experto insiste en la importancia de no normalizar señales (algunas evidentes) que puedan ser sinónimo de esta patología. Y es que, según afirma, "reconocerlas puede cambiar completamente la historia".

A continuación te presentamos una guía de las once señales que los veterinarios gatunos relacionan con la enfermedad renal.

El decaimiento marcado es una de las señales más frecuentes de enfermedad renal en gatos. / Pexels

1. Tu michi no orina o intenta orinar sin éxito

Si tu gato entra y sale del arenero continuamente, hace el gesto de orinar sin éxito, se esfuerza, tiene gesto de dolor... Muchas veces los tutores de gato creen que este está intentando hacer caca y no puede, cuando lo que hay detrás en la mayoría de los casos es un problema urinario. "Esto es una urgencia veterinaria", señala Juanjo Vet.

Especialmente en gatos machos puede tratarse de una obstrucción urinaria y "en muy pocas horas" la salud de tu michi puede estar en riesgo.

2. Deja de comer completamente

Jamás es buena señal que nuestros peludos no coman y, en el caso de los gatos, si no muestra interés en la comida o incluso se aleja del cuenco puede ser señal de esta enfermedad. Juanjo Vet recuerda que “un gato adulto sano no debería dejar de comer más de 24 horas”. Esta falta total de apetito puede indicar náuseas, dolor o una descompensación metabólica.

Según explica el experto, cuando hay fallo renal, los gatos se intoxican con un metabolito que deberían eliminar por la orina: la urea. Por eso insiste en que dejar de comer es otro síntoma para acudir al veterinario con urgencia.

Un gato desmotivado frente a su comida favorita no es nunca buena señal. / Pexels

3. Decaimiento marcado

Todos conocemos a nuestros gatos: los hay más hiperactivos y menos, más cariñosos y más desapegados... por ello también debemos ser capaces de leer cuándo nuestro peludo está claramente decaído.

La alerta aparece cuando el animal no se quiere levantar, no reacciona como siempre, no busca contacto o está más aislado. Según el veterinario, esta puede ser una forma de mostrar que algo no va bien. También recuerda que los gatos disimulan muy bien los síntomas de enfermedad y que, a veces, lo que hacen es aislarse. Por eso Juanjo Vet avisa de que “un cambio brusco en el estado general de tu gato siempre merece revisión”.

4. Vómitos repetidos

No todo es bola de pelo y los vómitos recurrentes son otra señal que no debe normalizarse. Juanjo Vet apunta que esta es una de las coas que más se suele pasar por alto en gatos cuando el vómito es "un mecanismo de defensa". Si bien el vómito aislado puede no ser grave, si ocurre varias veces seguidas en pocas horas o durante días consecutivos hay que acudir al veterinario, pues puede indicar acumulación de toxinas o una descompensación importante.

Si tu gato reclama más agua de lo normal puede estar sufriendo esta enfermedad. / Pexels

5. Bebe mucha más agua

Que no beba nada es una señal de alerta, pero cuando el gato empieza a beber más agua de lo habitual también es necesario prestar atención. Juanjo Vet explica que esto puede notarse, por ejemplo, cuando el tutor tiene que rellenar el bebedero muchas más veces.

Este síntoma se conoce como polidipsia y, según el veterinario, detrás puede haber un fallo renal. Además, lo considera una de las señales más tempranas que se pueden detectar.

6. Orina más cantidad

Todo depende del tipo de fallo renal: si bien unas veces el gato no podrá orinar prácticamente y pasará mucho dolor, como hemos señalado antes, en otras ocasiones el gato orinará más cantidad. Si observas que el gato va más al arenero o la arena está cada vez más húmeda y con mucha más acumulación de orina, es hora de ir al veterinario.

Un gato sale del arenero. / Pexels

7. Pierde peso progresivamente

Un gato adulto debería mantenerse en su peso siempre. La pérdida progresiva de peso es otra señal de alerta que no debe atribuirse únicamente a la edad: Si el gato adelgaza poco a poco, incluso aunque siga comiendo, conviene vigilarlo

El veterinario explica que la pérdida progresiva de peso es frecuente en la enfermedad renal crónica y muchas veces pasa desapercibida.

8. Su comida favorita y los premios ya no le llaman la atención

No siempre el gato deja de comer por completo, como hemos señalado. A veces come más lento, aparta parte del alimento o se vuelve más selectivo. Tu michi ya no espera ansioso el paté que tan bien reconoce o se muestra parcialmente apático con el cuenco. La prueba infalible, según Juanjo Vet, es comprobar si acepta algo que normalmente le resulta irresistible: si también rechaza sus premios y comidas favoritas, el consejo es acudir al veterinario. “Los cambios sutiles a veces son señales clínicas”, señala.

Un gato que no se acicala es mala señal veterinaria. / Pexels

9. Un gato despeinado y que no se acicala: señal de alerta

El pelaje de un gato sano se muestra siempre brillante, bien peinado y bonito. Y es que los gatos se acicalan mucho y suelen mantener el pelo limpio y cuidado por ellos mismos. “El pelo en tu gato es un indicador externo de lo que ocurre internamente”, afirma el veterinario. Es precisamente cuando el acicalamiento empieza a fallar cuando hay que ponerse alerta. Según señala Juanjo Vet, cuando tu gato está despeinado "siempre hay algo detrás".

Menos brillo en el pelo, más aspereza y un pelaje más descuidado puede reflejar un estado de malestar en tu gato.

10. ¿Un gato con mal aliento?

Tras un gato con mal aliento puede haber un problema dental, pero no siempre. Juanjo Vet señala que si se nota un olor muy fuerte o distinto en la boca del gato en algunos casos puede relacionarse con alteraciones metabólicas y acumulación de toxinas. En el contexto de un fallo renal, explica que la boca del gato puede oler a urea.

El veterinario JuanjoVet explica por qué hablarle a tu gato con voz de bebé es beneficiosa / Canva

11. Cambios sutiles de comportamiento

Partiendo de la base de que cada gato es diferente y su tutor lo conoce, hay que estar atentos a los cambios de comportamiento: si el gato está más irritable, más aislado o menos sociable de lo habitual, no hay que atribuirlo automáticamente a que se hace mayor. Si tu gato se aísla, algo le pasa, y el dolor y malestar tras una enfermedad renal suelen ser causas habituales.

En general, el mensaje de Juanjo Vet y el resto de expertos veterinarios es no normalizar y pasar por alto señales que nos indican cambios bruscos de conducta en nuestros mininos. La enfermedad renal, con su avance silencioso y progresivo, puede afectarles de manera fatal si no acudimos a la clínica cuando empezamos a ver cosas que no encajan. No esperar a que el problema avance es el primer paso para solucionarlo y darle la mejor vida a nuestros gatos.