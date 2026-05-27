Animalistas consideran insuficiente la condena de un año de cárcel a dos cazadores que ahorcaron a un perro “mientras reían y bebían cerveza”

“No servía para cazar”. Esta es la “excusa” que dieron dos cazadores en 2021 cuando les acusaron de ahorcar y arrojar a un precipicio a un podenco en Almogía (Málaga). La justicia les ha condenado ahora a 12 meses y un día de prisión para cada uno además de la retirada de la licencia de caza durante 4 años, periodo en el que no podrán tener animales, y a la realización de un curso de concienciación sobre bienestar animal.

El partido animalista PACMA ha hecho pública esta sentencia, que recoge EFE, y explica que la formación ha alcanzado el acuerdo como acusación popular junto a una docena de protectoras. La acusación popular, de la que también forma parte la Protectora de Málaga, solicitaba inicialmente 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía pedía 11 meses.

Finalmente, las partes han alcanzado un acuerdo que incluye la aplicación del agravante específico de ensañamiento, previsto en el antiguo artículo 337 del Código Penal, ha precisado el PACMA en un comunicado.

Un transeúnte dio la voz de alarma

Los hechos juzgados se remontan al 6 de febrero de 2021, cuando ambos acusados trasladaron al perro 'Acollarado', con microchip, hasta una zona conocida como 'El Madroño', en la pedanía malagueña de Arroyo Coche, donde lo colgaron de un olivo para provocarle la muerte por asfixia, y posteriormente el cuerpo del animal fue localizado ya sin vida en un barranco cercano.

Según el escrito de acusación, los acusados observaron la agonía del perro "mientras reían y bebían cerveza", algo que pudo ser visto por un transeúnte que dio la voz de alarma.

Carmen Manzano, presidenta de la Protectora de Málaga, espera que esta sentencia se tome como ejemplo base para futuros casos, especialmente por la condena a la realización del curso de bienestar animal, que considera importante.

"Es lamentable lo insuficiente que es el Código Penal, tanto antes como ahora, pero a pesar de ello, celebramos que las condenas por maltrato animal comiencen a normalizarse, los delitos no queden impunes y podamos lograr que sean cada vez más duras", ha señalado Manzano.

Por su parte, PACMA considera insuficiente esta resolución por la gravedad del delito, aunque cree que supone "un avance importante" en la persecución del maltrato animal, especialmente en casos vinculados a la actividad cinegética, y ha destacado la importancia de que la Justicia haya reconocido el ensañamiento ejercido sobre el animal.