Liva, la perra policía que ha sido premiada como la mejor can operativa de España: estas son las habilidades que la hacen tan especial

Ha sido reconocida con el Premio de Servicios Distinguidos 2025 a "mejor perra operativa" por una razón que ya les gustaría a muchos: es la mejor detectando dinero.

Liva trabaja como detectora de dinero en la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil y ha recibido el galardón por el Centro Militar Canino de la Defensa, CEMILCANDEF, perteneciente al Ministerio de Defensa. Este reconocimiento nacional se centra en poner en valor el trabajo de los canes operativos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

En estos galardones participan distintos cuerpos e instituciones, entre ellos el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina, la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Real, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sobre el premio a Liva, la benemérita ha querido destacar la importancia del mismo, además del trabajo y méritos de la propia Liva, un ejemplo de la importancia del adiestramiento y el trabajo "mano a pata" entre canes y peludos.

¿Qué es la cinología y cómo trabaja un perro detector de dinero?

La cinología policial es la ciencia que estudia a los perros, aplicada en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad para el adiestramiento, cuidado y manejo de los perros policía en diversas funciones operativas. El trabajo de Liva pertenece a una de las áreas más destacadas de la cinología policial actual: la detección de divisas. La detección de grandes candidades de dinero es esencial para resolver casos vinculados con el narcotráfico, el blanqueo de capitales, fraudes u otros tipos de redes criminales.

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Y es que la gran capacidad olfativa de los perros los convierten en rastreadores de capacidades innatas: poseen hasta 300 millones de receptores olfativos mientras que los humanos tienen únicamente unos seis millones. Estas habilidades de rastreo les convierten en los mejores agentes a la hora de resolver casos no solo relacionados con posesión de drogas u otros estupefacientes, sino también otros que pueden resultar más complicados e imposibles al olfato humano.