Liva, la perra policía que ha sido premiada como la mejor can operativa de España: estas son las habilidades que la hacen tan especial
La perra ha recibido el galardón por el Centro Militar Canino de la Defensa, CEMILCANDEF, perteneciente al Ministerio de Defensa
Ha sido reconocida con el Premio de Servicios Distinguidos 2025 a "mejor perra operativa" por una razón que ya les gustaría a muchos: es la mejor detectando dinero.
Liva trabaja como detectora de dinero en la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil y ha recibido el galardón por el Centro Militar Canino de la Defensa, CEMILCANDEF, perteneciente al Ministerio de Defensa. Este reconocimiento nacional se centra en poner en valor el trabajo de los canes operativos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
En estos galardones participan distintos cuerpos e instituciones, entre ellos el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina, la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Real, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sobre el premio a Liva, la benemérita ha querido destacar la importancia del mismo, además del trabajo y méritos de la propia Liva, un ejemplo de la importancia del adiestramiento y el trabajo "mano a pata" entre canes y peludos.
¿Qué es la cinología y cómo trabaja un perro detector de dinero?
La cinología policial es la ciencia que estudia a los perros, aplicada en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad para el adiestramiento, cuidado y manejo de los perros policía en diversas funciones operativas. El trabajo de Liva pertenece a una de las áreas más destacadas de la cinología policial actual: la detección de divisas. La detección de grandes candidades de dinero es esencial para resolver casos vinculados con el narcotráfico, el blanqueo de capitales, fraudes u otros tipos de redes criminales.
Y es que la gran capacidad olfativa de los perros los convierten en rastreadores de capacidades innatas: poseen hasta 300 millones de receptores olfativos mientras que los humanos tienen únicamente unos seis millones. Estas habilidades de rastreo les convierten en los mejores agentes a la hora de resolver casos no solo relacionados con posesión de drogas u otros estupefacientes, sino también otros que pueden resultar más complicados e imposibles al olfato humano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Cascada de bajas de profesores afiliados de CSIF y ANPE de Alicante en rechazo al acuerdo salarial con Educación
- Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad
- Premios Laik INFORMACIÓN