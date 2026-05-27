No es mal comportamiento, es ansiedad: así puedes detectar que tu gato te está pidiendo ayuda

Dejar de usar su arenero es uno de los "malos comportamientos" más llamativos, pero también pueden maullar en exceso, romper cosas o hasta incluso esconderse... según el veterinario Juanjo Vet, experto en salud felina, hay actitudes que no siempre tienen que ver con gatos problemáticos, revoltosos o apáticos, sino con felinos que pueden estar atravesando un episodio serio de sufrimiento y ansiedad. Pero, ¿cómo distinguir a un gato con ansiedad de uno muy travieso?

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Señales de que tu gato tiene ansiedad

"Aunque mucha gente no lo sepa, los gatos pueden sufrir también ansiedad igual que las personas", señala el veterinario. El problema es que no pueden expresarlo con palabras, por lo que muestran señales a través de su conducta.

La clave para entender si nuestro michi está atravesando un episodio de ansiedad felina es comprobar si este está mostrando comportamientos que antes no existían. Algunos de estas actitudes pueden parecer gratuitas y destructivas: un gato que antes se portaba bien de pronto empieza a arañar muebles, cortinas o sofás o a mordisquear las puertas.

o a Las conductas compulsivas también son una señal de alarma por ansiedad en los gatos: acicalarse y lamerse de forma constante hasta hacerse heridas o perder pelo es una clara señal de que algo va mal . Como ya sabemos, cuando un gato deja de acicalarse es una clara señal de alarma y hay que acudir al veterinario: lo mismo ocurre si se lame tanto que puede llegar a hacerse daño. Esto último es uno de los síntomas claros y visibles en gatos estresados y cuyas heridas se pueden ver como pequeñas dermatitis.

hasta es una clara señal de que algo va mal Como ya sabemos, cuando un gato deja de acicalarse es una clara señal de alarma y hay que acudir al veterinario: lo mismo ocurre si se lame tanto que puede llegar a hacerse daño. Esto último es uno de los síntomas claros y visibles en gatos estresados y cuyas heridas se pueden ver como pequeñas dermatitis. Como todo tutor de felino sabe, el arenero es un templo de peregrinación para los michis: desde bien cachorros acudirán para hacer sus necesidades sin problema, siendo su mayor preocupación que el resto de la casa esté libre de regalos o sorpresas. Si de pronto tu gato hace sus necesidades fuera del arenero algo grave está pasando y debes acudir al veterinario. El gato puede empezar a orinar fuera, en el suelo o hasta incluso en el sofá, la cama o en otros lugares de la casa. Atajar la situación es crucial para el bienestar del felino y del resto de la familia.

de la casa. Atajar la situación es crucial para el bienestar del felino y del resto de la familia. Otra de las señales de ansiedad que puede mostrar tu gato es el relacionado con su actitud y cercanía con los tutores: hay que estar atentos a los cambios de humor, rechazo al contacto, aislamiento, agresividad hacia familiares u otros animales, maullidos excesivos, cambios en el apetito o el peso, deambular y caminar por la casa maullando o dormir mucho más de lo habitual, apático. Conocer a tu gato y reconocer estos cambios de actitud es clave para pedir ayuda cuanto antes.

El decaimiento marcado es una de las señales más frecuentes de enfermedad en gatos. / Pexels

Cistitis recurrentes y estrés

Juanjo Vet destaca un síntoma que muchas personas no relacionan con la ansiedad: las cistitis recurrentes. Según explica, el estrés puede ser uno de los orígenes más frecuentes de ciertos problemas urinarios en gatos.

En estos casos, no basta solo con tratar la cistitis. El veterinario insiste en que también hay que buscar la causa del estrés que puede estar afectando al gato.

Un gato sale del arenero. / Pexels

Cosas que pueden generar ansiedad a tu gato

Uno de los mayores problemas a la hora de atajar la ansiedad gatuna es desconocer las causas que le pueden generar estrés a tu gato. Los felinos son animales muy familiares y territoriales, amantes de estar en su sitio con sus personas con la máxima estabilidad y sin cambios bruscos vitales: las mudanzas, cambios de rutina, nuevas personas en casa (o el abandono de personas importantes), la llegada de un bebé, de un gato o animal nuevo, así como fiestas recurrentes pueden ser causantes de la ansiedad en tu gato.

Pero, como ocurre con las personas, no todo tiene que ver con el "ahora": algunas experiencias traumáticas del pasado también pueden ser las desencadenantes del comportamiento actual de tu gato. Además, en hogares donde conviven varios gatos, suelen existir jerarquías -aunque no haya peleas evidentes- en la que los felinos compiten por recursos como los areneros, la comida, las zonas altas, los espacios de descanso o la atención de los humanos.

Cómo actuar si tu gato tiene ansiedad

El primer paso en cualquier caso será descartar problemas médicos, señala Juanjo Vet. Y es que algunos síntomas de estrés pueden coincidir con enfermedades físicas. Una vez descartado el origen físico el experto recomienda investigar la causa e intentar mejorar el entorno: estimular al gato, ofrecerle juego y cariño, instalar zonas donde pueda trepar así como espacios seguros y recursos suficientes. Y es que, como subraya el profesional: "un gato ansioso no es un gato malo", sino un felino que trata de comuncicarte como puede que algo no va bien.