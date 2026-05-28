La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los gatos tienen que llevar microchip y no hacerlo puede salir muy caro

“Mi gato nunca sale de casa”. Es una de las frases más repetidas en clínicas veterinarias cuando se habla del microchip. Muchos dueños de gatos siguen pensando que identificar a los felinos es algo opcional, recomendable como mucho, pero no obligatorio. El problema es que eso ya ha cambiado.

Con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en 2023, el microchip ha dejado de ser una sugerencia veterinaria para convertirse en una obligación legal también para los gatos domésticos en España. Y no cumplirla puede acabar saliendo muy caro.

La normativa contempla multas importantes para quienes no identifiquen correctamente a sus animales. Pero más allá de las sanciones, veterinarios y protectoras llevan años insistiendo en algo todavía más importante: el microchip es una de las pocas herramientas que realmente ayudan a que un gato perdido pueda volver a casa.

El microchip ya es obligatorio para los gatos

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales introdujo uno de los cambios más relevantes para quienes conviven con gatos: la identificación obligatoria mediante sistemas oficiales. En la práctica, eso significa ponerle el microchip.

Aunque muchas comunidades autónomas ya exigían identificar a los perros desde hace años, la situación de los gatos era mucho más desigual. Había propietarios que nunca se lo ponían porque el animal no salía al exterior o porque creían que “no hacía falta”.

Ahora la ley unifica el criterio y refuerza la obligación de identificar también a los gatos domésticos. El objetivo es claro: mejorar la trazabilidad de los animales, facilitar su recuperación si se pierden y combatir el abandono.

Muchos dueños de gatos todavía no lo saben: el microchip ya es obligatorio en toda España / INFORMACIÓN

“Mi gato no sale” no evita el problema

Veterinarios y protectoras repiten constantemente la misma escena. Un gato que nunca había salido de casa se escapa por una ventana, se asusta durante una mudanza, aprovecha una puerta abierta o desaparece tras un viaje. Y entonces llega el gran problema: nadie puede identificarlo.

Los gatos tienen una enorme facilidad para esconderse, desplazarse o desorientarse cuando salen de su entorno habitual. Muchos terminan siendo recogidos por protectoras o llevados a clínicas veterinarias, pero sin microchip resulta casi imposible localizar a sus familias.

El informe anual de la Fundación Affinity lleva años reflejando esta realidad. Miles de gatos recogidos en España no pueden ser devueltos porque no están identificados. Ahí es donde el chip subcutáneo marca la diferencia.

Cómo funciona realmente el microchip para mascotas

A pesar de todo lo que se dice en redes sociales, el microchip no es un GPS ni permite rastrear al animal en tiempo real. Se trata de un pequeño dispositivo electrónico que se implanta bajo la piel, normalmente en la zona del cuello, y que contiene un código único asociado a los datos del propietario en una base oficial.

Cuando un veterinario, una protectora o las autoridades pasan el lector sobre el animal, aparece ese número y pueden consultar quién es el responsable del gato.

El procedimiento apenas dura unos segundos y no requiere cirugía. Es una práctica habitual en clínicas veterinarias y se realiza desde hace años en millones de animales.

C. Suena

Las multas por no poner el microchip a tu gato

Uno de los puntos que más está llamando la atención es el régimen sancionador de la ley. La normativa contempla infracciones relacionadas con la falta de identificación de los animales y establece multas importantes dependiendo de la gravedad del caso.

En algunos supuestos, las sanciones pueden situarse entre los 10.000 y los 50.000 euros. Y las infracciones más graves dentro de la Ley de Bienestar Animal pueden llegar incluso a los 200.000 euros.

Eso no significa que cualquier propietario vaya a recibir automáticamente una multa máxima por olvidar el microchip, pero sí deja clara una idea: la identificación ya no se considera algo opcional.

El objetivo del legislador es reforzar la responsabilidad sobre los animales de compañía y evitar situaciones de abandono, pérdida o imposibilidad de acreditar la titularidad.

Si tienes gato, cuidado: la Ley de Bienestar Animal obliga a ponerle microchip y contempla fuertes sanciones / INFORMACIÓN

La herramienta que muchos descubren demasiado tarde

En clínicas y protectoras hay una frase que se escucha constantemente: “Ojalá hubiera tenido chip”. Muchos propietarios solo se dan cuenta de su importancia cuando el gato desaparece.

Porque el microchip no sirve únicamente para cumplir la ley. También facilita demostrar quién es el responsable del animal, mantener actualizado su historial sanitario y acelerar enormemente el reencuentro en caso de pérdida.

Y ahí hay otro detalle importante: el chip solo funciona si los datos están actualizados. Cambiar de teléfono, mudarse o modificar el correo electrónico sin actualizar el registro puede hacer inútil todo el sistema.

Una medida contra el abandono animal

España sigue teniendo un problema importante de abandono animal. Y aunque los perros suelen centrar más atención mediática, los gatos también forman parte de esa realidad. La identificación obligatoria busca precisamente reducir esa falta de control y reforzar la responsabilidad de los cuidadores.

La idea es sencilla: si cada animal está vinculado oficialmente a una persona, resulta más fácil localizarlo, recuperarlo y evitar situaciones de abandono encubierto. Por eso la ley no solo pone el foco en las multas. También intenta cambiar la forma en que se entiende la convivencia con animales de compañía.

Porque para muchos propietarios el microchip puede parecer un trámite más. Hasta que un día el gato desaparece y alguien, en otra clínica o en otra ciudad, pasa un lector y consigue devolverlo a casa.