Javier Martínez Torres, entrenador canino: “Hay tres casos donde deberías pensarte muy bien dejar subir al perro al sofá”

Hay debates que aparecen incluso antes de que el perro pise la casa. Uno de los más clásicos tiene que ver con el sofá. Hay familias que lo tienen clarísimo desde el primer día: “el perro no sube”. Otras directamente asumen que será imposible resistirse. Y luego está la realidad que describe con humor el entrenador canino Javier Martínez Torres: “Luego ya cuando el perro está en casa enamora a todos y hace lo que le da la gana”.

¿Es malo dejar subir al perro al sofá?

Su vídeo sobre este tema se ha llenado de comentarios porque toca una discusión muy reconocible para cualquier persona con mascota. ¿Es malo dejar que un perro suba al sofá? ¿Puede generar problemas de conducta? ¿Es verdad eso de que “se cree el líder de la casa”? El educador canino intenta desmontar algunos mitos y, sobre todo, poner el foco en los casos donde sí conviene pensárselo dos veces.

Y no, no habla de dominancia ni de consentir demasiado al animal. Su enfoque va mucho más hacia el bienestar, la convivencia y la salud.

“Por mucho que haya opiniones para todos los gustos, yo ahí no me meto. Es algo muy personal”, explica en el vídeo. Aun así, señala tres situaciones concretas en las que recomienda prestar atención.

El debate que divide a muchas familias con perro: Javier Martínez Torres explica cuándo el sofá puede convertirse en un problema / INFORMACIÓN

Cuando el perro protege el sofá y empiezan los problemas

La primera tiene que ver con los perros que protegen el sofá. Es decir, animales que reaccionan mal cuando alguien intenta acercarse o pedirles que bajen. “Cada vez que se sube empieza una batalla campal”, resume.

En estos casos, el problema no es exactamente el sofá, sino la tensión que se genera alrededor de ese espacio. Algunos perros pueden desarrollar conductas de protección de recursos, algo que también ocurre con juguetes, comida o camas. Gruñidos, bloqueos o reacciones defensivas son señales que no deberían ignorarse.

El entrenador recomienda evitar enfrentamientos directos y buscar ayuda profesional para trabajar esa conducta de forma segura. Obligar al perro a bajar o entrar constantemente en conflictos puede empeorar el problema.

La advertencia para perros mayores o propensos a sufrir hernias

La segunda situación tiene más que ver con la salud física del animal. Javier Martínez Torres recuerda que hay perros especialmente propensos a sufrir problemas de espalda o hernias, sobre todo algunas razas pequeñas o de cuerpo alargado.

El riesgo no suele estar en descansar sobre el sofá, sino en el gesto repetido de subir y bajar de superficies altas. “Solución fácil: ponle una rampita, por favor”, comenta en la publicación.

Es un detalle que muchos dueños no tienen en cuenta hasta que aparecen dolores, lesiones o limitaciones de movilidad. Veterinarios y fisioterapeutas especializados suelen insistir bastante en esto, especialmente en perros mayores o con antecedentes articulares.

Qué ocurre si hay personas con alergia en casa

La tercera advertencia tiene que ver con las alergias. Aquí el entrenador bromea diciendo que ese tema es mejor hablarlo “con el alergólogo”, pero el mensaje es claro: si hay personas alérgicas en casa, dejar que el perro suba al sofá puede aumentar la exposición al pelo, la caspa y otros alérgenos.

Dejar que tu perro suba al sofá no siempre es mala idea, pero hay tres situaciones donde debes tener cuidado / INFORMACIÓN

Compartir sofá con el perro también tiene beneficios emocionales

Aun así, el vídeo también refleja algo que ocurre en muchísimas casas: para mucha gente, compartir sofá con su perro forma parte del vínculo cotidiano con el animal. Un momento de descanso, compañía y rutina que acaba siendo casi automático.

De hecho, el propio entrenador deja caer al final cuáles son los “puntos a favor” de permitirlo. “Yo creo que todo el mundo conoce esta sensación”, comenta mientras aparece tumbado junto al perro.

Y ahí está probablemente la razón por la que este debate nunca termina. Porque más allá de normas o teorías, pocas cosas generan tanta ternura como llegar a casa, sentarse un rato y notar cómo el perro busca hacerse un hueco al lado.

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El problema, como recuerda Javier Martínez Torres, no suele ser el sofá en sí. Lo importante es observar al animal, conocer sus necesidades y entender cuándo una costumbre aparentemente inofensiva puede convertirse en un riesgo para su salud o para la convivencia diaria.