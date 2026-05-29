Confirmado por la veterinaria Alba Pérez: castrar a tu perro "automáticamente" puede generarle problemas físicos y conductuales
Para saber si es aconsejable o no aplicar la castración a tu can debes tener en cuenta ciertos factores y asistir a una sesión individualizada con un profesional
Durante años la castración en perros era recomentación prácticamente automática con la llegada del veterinario, tanto en ejemplares machos como en hembras. Según explica la veterinaria Alba Pérez, antes era habitual aconsejar la esterilización "cuanto antes, mejor". Sin embargo, los avances en la investigación veterinaria han dado un vuelco a estas afirmaciones. Una mayor información científica y más estudios a largo plazo han concluido que la castración “no afecta igual a todos los perros” por lo que se debe andar con ojo, en algunos casos realizarla "puede ser un grave error", señala la veterinaria.
Cuándo castrar y cuándo no
Y es que una decisión tal como la castración no debería tomarse como una recomendación general: es necesario individualizar cada caso en consulta, atendiendo a factores como la raza, el tamaño, la edad, el momento de la castración e incluso el carácter y el estilo de vida del animal.
Uno de los puntos que destaca Alba Pérez es que los efectos de la castración pueden variar según el perro. Como ejemplo, menciona a los Golden Retrievers y señala que en esta raza “se les aconseja totalmente castrar”, tanto a machos como a hembras.
También advierte de que castrar demasiado pronto a perros de razas grandes y gigantes puede generar ciertos problemas ortopédicos. Según explica, las hormonas sexuales participan en el cierre y desarrollo normal de huesos y articulaciones.
Cambios metabólicos... y conductuales
Pérez apunta que, tras la castración, algunos perros pueden tender a una mayor acumulación de grasa, pérdida de masa muscular y a experimentar cambios metabólicos importantes.
Pero los cambios no se limitan únicamente a lo físico, algunos de estos canes pueden experimentar del mismo modo cambios conductuales. Por estas razones, la veterinaria insiste en que la castración no es un procedimiento inocuo que deba tomarse a la ligera "automáticamente".
No es un “nunca”, sino una decisión individualizada
Alba Pérez deja claro que su mensaje no significa que no haya que castrar jamás. Lo que cuestiona es que se hable siempre de las ventajas de la castración en perros machos y hembras sin explicar también los problemas que puede generar.
“La decisión no debe tomarse a la ligera”, resume la veterinaria. Individualizar las sesiones y hacer una valoración centrada en cada perro y sus circunstancias es esencial para tomar la mejor decisión.
Además, la experta recuerda que los tutores deben ser responsables y evitar la cría descontrolada: "La cría irresponsable es un gran problema en España, así que si queremos respeto para ellos, empecemos por respetarles nosotros", sentencia.
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