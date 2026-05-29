Diez productos populares para gatos que un veterinario jamás compraría

Pueden parecer una idea maravillosa hasta que tu gato lo prueba y la reacción es muy distinta a la que habrías imaginado. Y es que hay productos que parecen muy útiles, divertidos y hasta incluso cómodos cuando se ven por internet pero que en la práctica no responden a necesidades reales del animal. Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador tras el canal Mascotas y Familias Felices, ha compartido una lista de artículos que, por distintos motivos, asegura que no compraría para su gato. En cualquier caso, el propio experto ha subrayado que este listado se debe a una opinión personal, lo que no implica que todos los tutores que los prefieran estén haciendo algo mal.

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1. Pelotas que corren solas

Aunque se presenta como un regalo ideal para tu gato, pensado sobre todo para cuando pasa mucho tiempo solo en casa, Gutiérrez advierte que los felinos no disfrutan realmente con ella.

Según explica, sus movimientos suelen ser bruscos, puede hacer ruido al chocar contra puertas o muebles y eso puede acabar asustando al gato. Además, recuerda que las presas reales no se mueven así: suelen avanzar, detenerse y esconderse, lo que despierta la curiosidad felina. Otro de los puntos que critica es que estos productos prometan un entretenimiento con "cero implicación" de los tutores, cuando los gatos disfrutan mucho más con juegos compartidos que fomenten el vínculo familiar.

2. Mochilas cápsula para gatos

Quedan muy monos ahí dentro, pero estas famosas mochilas "cápsula" para gatos son otro de los productos que el veterinario no compraría. Según señala, este producto, aunque estético a ojos de los humanos, no está bien pensada para los michis.

El motivo principal es que muchos felinos se asustan cuando van en transportín y ven demasiado: tráfico, perros, personas o estímulos desconocidos. En este tipo de mochila, el gato queda expuesto a la altura de los ojos de la gente y no puede esconderse.

Gutiérrez también señala que suelen estar hechas de plástico rígido, con pocos orificios de ventilación, lo que puede hacer que dentro haga mucho calor. Además, al ser estrechas, pueden impedir que el gato se tumbe con comodidad.

Vamos, que cumplen una lista de motivos de peso por los cuales un transportín tapado con una manta sigue resultando una opción mucho mejor para que el gato se sienta seguro.

3. Collares con cascabel, "una tortura psicológica"

El veterinario asegura que no pondría collar a su gato. Uno de los problemas que menciona es que muchos modelos que se venden no están realmente pensados para felinos, sino que parecen collares para perros pequeños. Insiste en que si se opta por poner un collar debe tener siempre cierre de seguridad, para que pueda abrirse si se queda enganchado.

Eso sí, hay una osa que Gutiérrez deja clarísima: los clásicos collares con cascabel son " “una auténtica tortura psicológica” para el gato. Los felinos son animales con una audición extraordinaria y exponerlos constantemente al sonido del cascabel puede generarles un malestar innecesario.

4. Fuentes de plástico para gatos

Las fuentes para gatos son una opción ideal para estimular que tu gato beba agua fresca y mantenerlo hidratado. Sin embargo, muchos tutores optan por la opción barata comprando fuentes de plástico. Según explica el veterinario, la limpieza que requieren y la acumulación de suciedad son el principal problema de estas fuentes. Explica que en el plástico puede formarse biofilm, una película compuesta por bacterias que se acumulan y resisten en el agua. Según el veterinario, el plástico no se limpia tan bien como el metal y facilita más el desarrollo de ese biofilm. Si se usa una fuente de plástico, recomienda ser muy consciente de la limpieza, desmontarla entera y limpiarla bien al menos una vez por semana.

5. Algunos areneros automáticos

En el "kit gatuno" el arenero está en el top 3 de necesidades imprescindibles, junto a la comida y el agua. La limpieza de estos es también una de las cuestiones esenciales en el cuidado de nuestro gato y los avances en ciencia y tecnología han ayudado a crear modelos de arenero que automatizan su limpieza. Gutiérrez aclara que no se manifiesta contra todos los areneros automáticos, pero sí advierte sobre determinados modelos que pueden tener problemas de diseño.

El principal riesgo, según explica, es que no incorporen sensores suficientes para detectar si el gato está dentro, fuera o cerca del arenero. Si el sistema se pone en funcionamiento con el animal dentro o próximo, puede asustarlo. También advierte sobre diseños en los que el tambor puede cerrar la puerta de entrada e impedir que el gato salga.

6. Fundas de uñas para gatos

Quizá ni sabías de su existencia, pero sí, algunos tutores ponen fundas de uñas a sus gatos. Gutiérrez reconoce que pueden existir contextos veterinarios concretos donde esté justificado su uso (como gatos con dermatitis que se rascan hasta dañarse), pero más allá de las recomendaciones médicas no se deberían usar.

Su crítica principal es que suelen estar pensadas para la comodidad humana, no para el bienestar del gato. En lugar de cubrir sus uñas para proteger muebles, defiende ofrecer suficientes rascadores y superficies adecuadas para que el gato pueda rascar.

7. Platos de plástico profundos

Los comederos de plástico son otro producto a evitar, especialmente si son hondos: en gatos con tendencia al acné, explica, el plástico puede favorecer que se acumule suciedad y grasa en la barbilla.

Además, con el paso del tiempo, el plástico puede degradarse y acumular bacterias u olores. Sobre la profundidad de los platos y por qué resultan incómodos para los felinos da un dato clave: los cuencos hondos rozan los bigotes del gato: esto les resulta tan molesto que es muy habitual que muchos gatos coman solo el centro del plato, descartando la comida de los bordes.

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8. Punteros láser

Gutiérrez tampoco jugaría con un puntero láser con su gato. Aunque reconoce que muchos felinos se sienten atraídos por el movimiento impredecible de la luz, el problema es que nunca pueden atraparla. Eso puede generar frustración porque el gato no completa su secuencia normal de juego o caza: acechar, saltar, atrapar, morder o recibir algún tipo de recompensa.

Eso sí, sí algo reconoce como especialmente negativo es el collar con puntero láser que apunta siempre por delante del gato, porque el animal nunca puede alcanzarlo.

9. Perfumes para gatos

El veterinario es tajante con los perfumes: “Nuestros gatos no tienen que oler a perfume, tienen que oler a gato”. Y es que a pesar de que los gatos caseros no huelen mal o directamente no huelen a nada, se ha puesto de moda perfumar al gato, con los riesgos que esto conlleva para la salud del animal que puede acabar ingiriendo producto al acicalarse.

Gutiérrez es tajante: si una casa huele a orina, apunta que la solución no es perfumar al gato, sino limpiar el arenero.

10. Arneses de tiras

Por último, Gutiérrez menciona los arneses de tiras. No niega que haya gatos que salgan a pasear y lo pasen bien, pero advierte de que estos modelos pueden dar una falsa sensación de seguridad. Según comenta, los gatos pueden soltarse fácilmente de este tipo de arneses. También recuerda qu llevar algo pegado al pelo no suele gustarles y que algunos adoptan una postura rígida o pegada al suelo.

Si alguien se plantea sacar a su gato a la calle, insiste en que primero debe acostumbrarse muy bien al arnés en casa y avanzar poco a poco para evitar experiencias traumáticas.