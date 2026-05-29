"Me hiciste llorar al entrar y al salir": las reacciones tras el vídeo de un tatuador de mascotas
Para algunas personas, tatuarse a su mascota es una forma de celebrar un vínculo inquebrantable para mostrarle al mundo el gato, perro o animal que forma parte de nuestro día a día
Tatuarse a una mascota no siempre significa lo mismo. El tatuador David Daze lleva años inmortalizando a peludos en la piel de los clientes y ha compartido una reflexión a raíz de su vivencia propia detrás de la aguja: hay dos experiencias distintas detrás del tatuaje de un perro, un gato y demás animales domésticos.
Para algunas personas, tatuarse a su mascota es una forma de celebrar un vínculo inquebrantable para mostrarle al mundo el gato, perro o animal que forma parte de nuestro día a día. Para otras, sin embargo, este hecho se convierte en un homenaje íntimo tras un duro golpe de la vida.
Y es que, tal y como afirma Daze tras años de tatuajes, se distinguen perfectamente "dos experiencias" diferentes a la hora de decidir tatuarse a una mascota y responden a momentos emocionales diferentes: cuando la mascota sigue viva, el tatuaje se asocia a la alegría: a la felicidad de volver a casa, compartirlo con ella y saber que todavía queda tiempo para disfrutar juntas. En cambio, cuando el animal ha fallecido, el tatuaje adquiere otro sentido: el de la paz, el alivio y el homenaje.
Agradecimientos
"Me hiciste llorar al entrar y al salir, poder llevar a mi perrita grabada en mi piel fue la mejor decisión y mas compartirla contigo. Hiciste un gran trabajo y siempre te estaré agradecida", señala Belén, una usuaria que ha querido comentar la publicación de Daze con el más sentido de los agradecimientos.
A este se suman otros tantos, como el de Silvia: "Yo estuve ayer contigo y me tatuaste a mi perrete que tiene 13 años y aún está conmigo, pero cuando vi plasmado el tattoo en mi brazo es como algo raro inexplicable. Siento que cuando haya un momento que salga de casa y no esté conmigo el estará, cuando me vaya un momento sin él el estará y la forma es, a parte de llevarlo en el corazón, llevarlo sin podernos separar. Gracias por todo lo que hiciste", señala.
Otros, en cambio, reconocen que aún no han dado el paso de inmortalizarse a su peludo pero que están pensando en hacerlo: "Yo siempre he querido tatuarme a mi pequeño Simba ,quise hacerlo estando ÉL AQUÍ para enseñárselo, pero se me fue hace 21 meses, aún no me lo he tatuado pero lo haré, lo necesito..."
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