Cientos de reacciones tras el vídeo de un rescate muy especial: este gato no se quiere separar de "su" bombero

Que los bomberos son uno de los gremios de servicio público más queridos, lo confirman humanos y también felinos. Y es que el rescate de gatos comprende un gran número de las actuaciones que llevan a cabo desde los distintos Consorcios.

En el caso de los gatos, muchos pueden quedar atrapados dentro de huecos o espacios donde después no les sea tan fácil salir, como ocurrió en Torrevieja hace unos meses con un gato atrapado en el interior de una farola. Salió "acusado, cansado pero sano y salvo" de esta actuación.

Dos días sin poder bajar de un árbol

Otro de los rescates felinos más comunes son aquellos que competen a gatos atrapados en grandes alturas de las que no saben bajar, michis intrépidos que suben y suben y se quedan paralizados una vez han alcanzada la cima. Dentro de este grupo de "michis atrapado en las alturas" la ubicación clásica son los árboles, como le ha ocurrido a este felino que ha tenido que ser rescatado por el Consorcio de Bomberos de Madrid tras llevar dos días sin poder subir ni bajar de un árbol.

"Con paciencia y cuidado los Bomberos de la Comunidad de Madrid han subido hasta él usando la autoescala y han logrado rescatarlo, afortunadamente, sin un rasguño". Lo más tierno de la imagen ya no es el rescate en sí, sino del gato que aún permanece visiblemente asustado y en shock, aferrándose a su rescatador como si fuera el único lugar seguro en el mundo. "Se ha enganchado a mí que no se suelta, eh", comenta el rescatador.

El vídeo ya ha alcanzado más de 23.000 visualizaciones y cientos de reacciones en las diferentes plataformas y redes sociales del Consorcio de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Las bromas y comentarios jocosos propios de las redes no se han hecho esperar: "Se ha encanganchado y no me suelta, dice... ¡Normal".

¿Qué hacer si ves a un gato atrapado en un árbol?

Si observas o descubres a un gato atrapado en un árbol debes llamar al 112 para dar aviso de la emergencia. Los bomberos priorizarán los rescates si el animal corre peligro vital, aunque si no es posible o inmediatamente necesaria la actuación pueden derivar a servicios de poda para poder acceder al felino mediante una grúa o autoescala.