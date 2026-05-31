Esto es lo que debes saber antes de irte de viaje con tu mascota este verano, según un veterinario

Llega la temporada de vacaciones y miles de familias comienzan a organizar sus maletas con la intención de incluir a sus animales de compañía en los planes de descanso. Sin embargo, viajar con una mascota no se limita a meter sus juguetes en el coche o el transportín; requiere una planificación minuciosa para evitar contratiempos de salud en la carretera o en el lugar de llegada.

Para evitar sorpresas desagradables, el veterinario Víctor Algra ha elaborado una lista para ayudar a los propietarios a preparar estos desplazamientos con plenas garantías.

Documentación y escisión de parásitos

El primer bloque fundamental de este listado se centra en los requisitos legales y sanitarios del destino. Algra aconseja revisar a fondo toda la documentación del animal y sus vacunas obligatorias. Además, advierte de la necesidad de adaptar la protección frente a parásitos internos y externos, ya que los riesgos de picaduras de mosquitos o garrapatas varían notablemente según la zona geográfica a la que se viaje.

Junto a esto, el veterinario destaca un paso que la mayoría de las familias suele pasar por alto: localizar una clínica veterinaria en el destino antes de salir de casa. Disponer de esta información de antemano garantiza saber a dónde acudir de inmediato en caso de sufrir cualquier imprevisto o accidente en un lugar desconocido.

El equipaje médico de la mascota

La logística diaria del perro o gato también debe trasladarse intacta al lugar de vacaciones. El experto subraya la importancia de planificar con antelación tanto la comida habitual como la medicación que tome el animal, asegurándose de llevar cantidad suficiente para evitar cambios drásticos de dieta que provoquen problemas estomacales graves.

Asimismo, el equipaje de la mascota debe contar siempre con un botiquín básico para solucionar pequeños percances. Como medida de respaldo financiero y logístico ante incidentes mayores, Algra recomienda encarecidamente contratar un seguro de viaje específico para mascotas, lo que cubre la asistencia sanitaria obligatoria lejos del entorno familiar.

El contexto de la movilidad animal

El aumento del turismo con animales de compañía en los últimos años ha transformado las exigencias de transporte y alojamiento en los principales destinos vacacionales. Las estadísticas del sector reflejan que los golpes de calor, los problemas digestivos por ingesta de agua diferente y los accidentes menores en entornos naturales son las causas más comunes de consulta veterinaria de urgencia durante los meses estivales.

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Por esta razón, el cumplimiento estricto de este checklist sanitario reduce drásticamente los tiempos de respuesta ante una emergencia, asegurando el bienestar del perro o gato sin alterar el descanso familiar.