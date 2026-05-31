“Es una estimulación mental maravillosa”: el aviso de una veterinaria sobre el mejor snack para perros

Ofrecer un premio a un perro es una de las formas más comunes de demostrarle afecto y mantenerlo ocupado. Sin embargo, elegir el producto adecuado en los pasillos del supermercado no siempre es sencillo, ya que la publicidad a menudo disfraza de saludable lo que en realidad puede resultar dañino.

La veterinaria María Vetican ha compartido un análisis detallado para guiar a los dueños a través de la lógica y el sentido común. Su objetivo es destapar los engaños de la industria de la alimentación canina y señalar cuáles son los snacks que verdaderamente benefician la salud física y mental de los animales, diferenciando los alimentos procesados de las alternativas naturales.

El éxito del nervio deshidratado

En la parte más alta de sus recomendaciones, la experta sitúa sin dudarlo al nervio de toro, otorgándole la máxima puntuación por su composición limpia. Al tratarse únicamente de tejido natural deshidratado, no contiene ningún elemento aditivo o perjudicial para el organismo.

Este tipo de snacks puros, entre los que también incluye el tendón, la oreja o la carne deshidratada, cumplen una función biológica esencial: mantener a los perros entretenidos masticando durante un buen rato. Para la veterinaria, este beneficio va mucho más allá de la simple alimentación, ya que el esfuerzo de roer de forma prolongada supone "una estimulación mental maravillosa" que reduce la ansiedad del animal.

En el segundo puesto destaca la tráquea deshidratada, valorada positivamente por ser cartílago blando y no hueso, ideal para animales que comen despacio.

Los productos rechazados en consulta

La postura de la veterinaria es ya radicalmente opuesta cuando se trata de opciones ultraprocesadas o peligrosas para la digestión. En su lista negra sitúa los huesos de jamón envasados debido a que el secado altera su estructura, provocando que se astillen, se digieran mal y causen obstrucciones graves en el estómago, incluso en perros de gran tamaño, aportando además un exceso de sal.

Asimismo, rechaza los populares huesos de piel prensada o de calcio, ubicados en los puestos más bajos de su ranking. La experta advierte que estos artículos sufren un procesamiento industrial excesivo que es mejor evitar en el día a día. Además, denuncia el sinsentido de sus etiquetas, que suelen publicitarse como "100% calcio" cuando su único ingrediente real es la piel prensada de bovino.

La importancia del tamaño y la supervisión

El uso de premios que contienen pequeños huesos, como el cuello de pato deshidratado, se mantiene en un término medio y depende directamente de la anatomía de cada mascota.

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Los datos clínicos recuerdan que un hueso pequeño no afecta de la misma manera a un perro de dos kilos que a uno de treinta, por lo que es fundamental comprobar si el alimento le estriñe. Las familias deben evaluar de forma individualizada si su compañero gestiona la comida de manera segura, aplicando siempre la supervisión directa para garantizar que el animal mastique poco a poco y no engulla trozos excesivamente grandes que comprometan su bienestar.