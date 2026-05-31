Javier Martínez Torres, entrenador canino, alerta: “No operes a tu perro sin probar antes la castración química”

Tomar la decisión de castrar a un perro es uno de los dilemas más comunes y difíciles para las familias. El proceso suele estar lleno de dudas que se alargan durante meses, centradas casi siempre en el miedo a cómo afectará al carácter del animal. La gran incógnita de los propietarios es si la intervención mejorará la conducta del perro o si, por el contrario, podría empeorar sus miedos o problemas de agresividad.

Ante esta situación, el entrenador canino Javier Martínez Torres ha lanzado un mensaje de alerta para informar a los guías de mascotas sobre una opción médica que pasa desapercibida para la mayoría. Y es que, no es necesario dar un salto al vacío con una cirugía definitiva: "Lo que casi nadie sabe es que existe la castración química, una alternativa temporal y reversible".

Cómo funciona la castración química

La castración química consiste en la aplicación de un pequeño implante subcutáneo que libera hormonas de forma continuada. Este procedimiento reduce la testosterona del animal de manera temporal, simulando los efectos de la cirugía tradicional pero sin pasar por el quirófano. La principal ventaja de este sistema es que permite hacer una prueba de convivencia para observar los cambios reales en el perro.

La clave de este tratamiento radica en su flexibilidad. Martínez Torres destaca que, a diferencia de la intervención quirúrgica, este proceso no deja secuelas permanentes en el organismo del animal: "Cuando el efecto hormonal desaparece, tu perro vuelve exactamente a su estado anterior". Esto ofrece una red de seguridad para los propietarios que temen arrepentirse del cambio.

Una prueba antes de la cirugía

El uso de esta alternativa funciona como un termómetro conductual. El entrenador aconseja acudir a los profesionales de la salud animal para estudiar cada caso de forma personalizada. "Habla con tu veterinario: puede ser una forma muy segura de valorar cómo le sentaría una castración quirúrgica antes de tomar una decisión definitiva e irreversible", señala el especialista.

El comportamiento canino está influenciado por múltiples factores, y no todos los problemas de conducta (como las huidas o el marcaje) se solucionan retirando las hormonas. Si el perro muestra cambios negativos durante el periodo del implante, los dueños simplemente tienen que esperar a que el producto se reabsorba para recuperar la normalidad.

Castrar a los Rottweilers acorta su vida, pero aconsejan seguir haciéndolo / Pixabay

El contexto de las intervenciones

En los últimos años, la medicina veterinaria ha desarrollado alternativas menos invasivas debido al aumento de las dudas científicas sobre la castración sistemática y temprana. Los estudios actuales revelan que la falta drástica de hormonas puede influir en el desarrollo óseo y en el sistema endocrino de ciertas razas.

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Por ello, la opción química dura entre seis y doce meses según el implante elegido, ofreciendo un margen de tiempo suficiente para que las familias y los educadores caninos analicen si la reducción hormonal beneficia el bienestar general del perro a largo plazo.