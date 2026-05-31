Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”

En la década de 1970, era habitual ver a los perros de la casa comer las sobras de la comida familiar y alcanzar los 20 años de vida con una salud envidiable. Hoy, en pleno 2026, la realidad en las clínicas veterinarias es drásticamente diferente.

A pesar de los grandes avances tecnológicos y científicos en la medicina de animales de compañía, los perros actuales enferman mucho antes, así lo confirma Neus Candela, veterinaria.

Candela ha encendido las alarmas en las redes sociales con una dura radiografía sobre lo que denomina la "destrucción" encubierta de la salud canina.

Las tres causas del declive

Para Candela, el origen de este deterioro no es un misterio, sino el resultado directo de tres factores críticos que se han normalizado en los hogares modernos. En primer lugar, apunta a la comida ultraprocesada (el pienso comercial) como base de la dieta de animales que, por naturaleza, son carnívoros.

A esto se le suman unas genéticas rotas debido a la obsesión por cumplir con supuestos "estándares de raza" que priorizan la estética sobre la salud, y el uso indiscriminado de fármacos y químicos como solución rápida para cualquier síntoma. El resultado de esta fórmula es una epidemia silenciosa: obesidad, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal (IBD) y alergias en animales cada vez más jóvenes.

El secreto de los más longevos

Tras 21 años de experiencia en la práctica clínica, la veterinaria afirma haber identificado un patrón claro. Los pacientes más longevos que pasaron por su consulta, aquellos que lograron vivir entre 16 y 18 años sin depender de ninguna medicación crónica, compartían tres pilares fundamentales que desafían las corrientes actuales.

Todos ellos basaban su día a día en el consumo de comida real, el cuestionamiento de los protocolos médicos estandarizados y una notable menor polimedicación. Candela insiste en que la solución para frenar esta crisis de salud no pasa por invertir en herramientas más complejas, sino por aplicar el sentido común en la crianza y el cuidado diario.

INFORMACIÓN

Datos de un problema global

El panorama descrito por la especialista coincide con el aumento de patologías crónicas veterinarias a nivel global durante la última década. Diversos estudios del sector revelan que más de la mitad de los perros en los países desarrollados padecen sobrepeso, un factor que detona problemas articulares y metabólicos tempranos.

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