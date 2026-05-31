“No lo sueltes con cualquiera”: el aviso de un adiestrador canino sobre los peligros de una mala socialización

Llevar al cachorro al parque y soltarlo para que juegue con el primer perro que pasa es una escena cotidiana. Muchos dueños lo hacen convencidos de que están haciendo lo correcto para que su mascota se sociabilice. Sin embargo, los profesionales del sector están dando la voz de alarma.

La idea de que “todos los perros son buenos para jugar” es un mito peligroso que, lejos de ayudar, suele ser el origen de futuros problemas de comportamiento que luego resultan muy difíciles y costosos de corregir.

El peligro de los malos compañeros

El juego es una herramienta de aprendizaje crucial, pero no todas las interacciones son positivas. Según explica Alberto, el peligro radica en que un cachorro es una esponja emocional. Si se le empareja con un perro demasiado bruto, invasivo, inseguro o reactivo, las consecuencias pueden ser nefastas.

Cuando un perro adulto no respeta las señales de calma del pequeño o actúa con exceso de intensidad, el cachorro aprende por el camino equivocado. En lugar de desarrollar habilidades sociales sanas, el animal puede asimilar conductas basadas en el miedo, la defensa o las malas formas de relacionarse. Las persecuciones que empiezan como una diversión y terminan en conflicto enseñan al cachorro que el mundo exterior es un lugar hostil del que debe defenderse, sembrando la semilla de la futura agresividad por miedo.

Calidad antes que cantidad

El error principal de los dueños es confundir la socialización con la cantidad de amigos caninos. Socializar bien no consiste en soltar al animal en un pipicán abarrotado para que se busque la vida. El verdadero objetivo es seleccionar experiencias adecuadas y controladas.

Para que el cachorro aprenda a comunicarse y a respetar los límites, necesita interactuar con perros equilibrados. Estos ejemplares adultos actúan como "profesores": saben cuándo frenar el juego, ignoran las impertinencias del cachorro sin atacarlo y le enseñan a disfrutar de la compañía mutua sin estrés. Tu mascota no necesita jugar con todo el mundo; necesita hacerlo solo con los compañeros adecuados para construir una personalidad segura y estable.

El impacto invisible del aprendizaje

El gran riesgo de descuidar estas interacciones es que la educación nunca se detiene. El cerebro del cachorro procesa cada vivencia, y una mala experiencia también educa. De hecho, el impacto de un evento traumático o de un susto grave en pleno desarrollo suele fijarse con mucha más fuerza en la memoria del animal que cien experiencias positivas previas.

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