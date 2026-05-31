Los veterinarios coinciden sobre por qué los gatos necesitan comer muchas veces al día

El comportamiento alimentario de los felinos dista mucho del de otras mascotas como los perros. Mientras que los canes se adaptan bien a una o dos comidas abundantes al día, la naturaleza del gato responde a un patrón completamente diferente que a menudo confunde a sus propietarios.

Mantener un cuenco lleno para que el animal gestione su ración de forma libre es una práctica extendida, pero entender el porqué de este hábito es clave para su bienestar.

Los expertos en medicina felina recuerdan una realidad biológica ineludible que define el día a día de estos animales: los gatos pican comida todo el día. Este instinto de realizar múltiples y pequeñas ingestas a lo largo de las 24 horas está ligado directamente a su anatomía y a su pasado como cazadores de pequeñas presas.

Estos son los beneficios

Respetar esta tendencia natural aportándoles poca cantidad de alimento y con más frecuencia genera un impacto directo y muy positivo en su organismo. En primer lugar, este sistema fraccionado favorece una digestión mucho más ligera, evitando las sobrecargas estomacales y los vómitos por exceso de ansiedad que ocurren cuando el animal pasa demasiadas horas en ayunas.

Además de mejorar el tránsito intestinal, repartir la comida de este modo optimiza el equilibrio hídrico del felino. Al comer en raciones controladas y repetidas, el metabolismo del gato se mantiene activo, lo que estimula de forma paralela la necesidad de acudir al bebedero con regularidad. Este consumo constante de agua es fundamental para diluir la orina y reducir de manera drástica el riesgo de desarrollar cristales o problemas urinarios graves, una de las dolencias más comunes en los felinos domésticos.

El bienestar general y los riesgos del calor

Cuidar la salud de nuestras mascotas implica atender tanto sus rutinas internas como externas. Del mismo modo que se debe vigilar la alimentación felina, los expertos recuerdan la importancia de proteger a los animales de los factores ambientales. En este sentido, AniCura recomienda precisamente evitar los paseos entre las 12.00 y las 18.00 horas. Y en días de calor fuerte, lo más prudente es reservar las salidas largas para primera hora de la mañana o última de la tarde.

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Estas pautas de prevención térmica, aunque orientadas principalmente a los perros que salen al exterior, también son aplicables para mantener los hogares climatizados y frescos para los felinos. Un ambiente sobrecalentado puede deshidratarlos rápidamente, echando a perder los beneficios de su rutina de alimentación fraccionada.