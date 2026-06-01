Los expertos coinciden: el golpe de calor en perros puede llegar en pocos minutos y acabar en urgencias

Llega el calor, suben las temperaturas y muchos perros siguen saliendo a la calle como si fuera abril. Paseos al mediodía, carreras junto a bicicletas, collares de ahorque, coches cerrados “solo cinco minutos” y agua que no siempre está tan fresca ni tan disponible como debería.

Universican ha lanzado un aviso en Instagram sobre uno de los riesgos más subestimados del verano: el golpe de calor en perros. Y el mensaje es claro. No es una incomodidad pasajera. Puede convertirse en una urgencia veterinaria grave en muy poco tiempo.

“Llegaron las altas temperaturas, y resulta sorprendente cuánto se subestiman”, advierten en la publicación. La frase resume una realidad que veterinarios, educadores caninos y protectoras repiten cada verano: muchos dueños no perciben el peligro hasta que el perro ya está respirando mal, se tambalea o empieza a mostrar señales de colapso.

¿Cómo afectan las altas temperaturas a los perros? Estos son los síntomas de un golpe de calor en perros / INFORMACIÓN

El error que muchos cometen con su perro en verano

Uno de los ejemplos que señala Universican es muy reconocible: perros al sol del mediodía, animales corriendo junto a bicicletas “para ejercitar” en pleno verano o perros encerrados dentro de coches.

Este último caso es especialmente peligroso y, además, es un delito. Un coche puede convertirse en una trampa mortal aunque esté a la sombra o aunque la ventanilla quede un poco bajada. La temperatura interior sube muy rápido y el perro no puede regular el calor como una persona.

También hay que tener cuidado con el ejercicio intenso en días de calor. Un paseo tranquilo a primera hora puede ser adecuado. Una carrera, una ruta larga o jugar sin descanso bajo altas temperaturas puede acabar muy mal, sobre todo en perros con más riesgo.

Los perros braquicéfalos, como bulldogs, carlinos o bóxers, tienen más dificultades para respirar y disipar calor. También son más vulnerables los cachorros, los perros mayores, los animales con obesidad y aquellos con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Qué es un golpe de calor en perros

Un golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal del perro sube de forma anormal y su organismo no consigue controlarla. Universican lo explica de forma sencilla: es una subida inusual de temperatura que el cuerpo no puede gestionar adecuadamente.

La temperatura normal de un perro suele rondar los 38 o 39 grados. En un golpe de calor puede acercarse o superar los 42 grados, una situación que puede dañar órganos y poner en riesgo la vida del animal.

No se trata solo de “tener calor”. En perros puede provocar problemas respiratorios, alteraciones vasculares, hemorragias, daño renal, cardíaco, hepático o neurológico. En los casos más graves, puede causar la muerte.

Síntomas de golpe de calor en perros

La publicación de Universican enumera varias señales de alerta que conviene conocer antes de que llegue el susto. Entre ellas están respirar agitadamente y con dificultad, pérdida de coordinación, desequilibrio, mucosas o lengua azuladas y salivación alterada.

También pueden aparecer debilidad, vómitos, diarrea, colapso, temblores o desorientación. Si el perro está raro, jadea de forma excesiva, no responde como siempre o no puede caminar con normalidad, no hay que esperar a “ver si se le pasa”. Universican lo resume de forma directa: “Si no lo tienes claro, corre al veterinario”.

Y esa es probablemente la parte más importante. Ante la sospecha de un golpe de calor, la actuación debe ser rápida. No es una situación para probar remedios caseros durante horas.

Cómo prevenir un golpe de calor en perros

La prevención empieza por algo tan básico como aplicar el sentido común. Pero en verano, con los perros, ese sentido común a veces falla. No conviene sacar al perro en las horas centrales del día. Los paseos deben hacerse a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando baja la temperatura y el suelo no quema. El asfalto puede alcanzar temperaturas muy altas y dañar las almohadillas.

Tampoco hay que forzar ejercicio en épocas de calor. Correr junto a la bicicleta, lanzar la pelota sin parar o hacer rutas largas puede ser peligroso, aunque el perro parezca tener ganas.

El agua fresca debe estar siempre disponible. También la sombra y los espacios ventilados. En casa, conviene facilitar zonas frescas donde el perro pueda tumbarse y descansar.

Otro consejo importante: no alimentar al perro en horas de calor intenso. Una comida pesada justo antes o después de una exposición al calor puede no ser buena idea, especialmente en perros sensibles.

Y hay una norma que no admite matices: jamás dejar al perro dentro del coche.

Los expertos coinciden: ante un golpe de calor en perros nunca debes poner hielo ni agua fría / FREEPIK

Qué hacer si tu perro sufre un golpe de calor

Si el perro muestra síntomas compatibles con un golpe de calor, hay que llamar al veterinario de forma urgente y dirigirse a una clínica o servicio de urgencias lo antes posible.

Mientras tanto, puede ayudarse al animal a bajar la temperatura, pero sin hacerlo de forma brusca. Universican insiste en un punto clave: nunca ponerle hielo ni agua fría. Bajar la temperatura de golpe también puede ser peligroso.

Lo recomendable es llevar al perro a un lugar fresco, ofrecer agua si está consciente y puede beber sin atragantarse, y humedecerlo con agua a temperatura ambiente. También puede ayudar la ventilación suave durante el traslado.

El objetivo no es “solucionarlo en casa”, sino ganar tiempo hasta llegar al veterinario.

Cuidado con confiarse

Uno de los mayores problemas del golpe de calor es que muchas veces empieza con una escena aparentemente normal. Un paseo un poco más largo. Una parada rápida en el coche. Un rato jugando en una terraza. Un perro que “siempre aguanta bien”.

Pero los perros no siempre muestran el problema hasta que el cuerpo ya está al límite.

Por eso el mensaje de Universican funciona como recordatorio urgente para el verano: el calor no afecta a todos los perros igual, pero puede poner en peligro a cualquiera si se combinan mala hora, falta de agua, ejercicio, sol directo o encierro en espacios cerrados.

Noticias relacionadas

Un perro no necesita demostrar que puede con el verano. Necesita que quien lo cuida se adelante al riesgo.